Перепишись – и жизнь улучшится!

Гатчина и район прирастают огромными жилыми кварталами. Но то, что видно жителям, не видит статистика. Люди приезжают к нам, нас становится больше, и для того, чтобы, соответственно, было больше школ, детских садов, врачей, общественных пространств и всего, от чего зависит комфорт, благоустройство и общественный порядок – нужно пройти перепись и получить реальные цифры по количеству проживающих. Очень важно, что перепись учитывает как прописанных, так и не прописанных на территории. И это правильно, ведь независимо от прописки, человек здесь живет и пользуется всеми социальными услугами.

От переписи действительно зависит очень многое. Ее результаты имеют не только научное, аналитическое значение, но и прямо влияют на бюджетное финансирование. От официальной численности населения зависит, сколько денег будет перечисляться в муниципальный бюджет в виде дотаций. Сейчас, к сожалению, официальные показатели в Гатчинском муниципальном районе демонстрируют естественную убыль численности населения. Так, только за один год численность населения города Гатчины сократилась на 2374 человека, из-за чего областных дотаций в городской бюджет в 2022 году поступит меньше на 21,5 млн рублей. Эти деньги могли бы быть направлены на решение первоочередных задач, благоустройство, развитие города.

Как идет перепись? Как отметил заместитель главы администрации Гатчинского района Владимир Норкин, по данным на 1 ноября в Гатчинском муниципальном районе переписалось 48,2 % населения. Самая сложная ситуация по переписи в городе Гатчине, в передовиках по количеству переписанных – Рождественское поселение.

По информации начальника отдела государственной статистики Галины Рыбаковой, количество переписавшихся через портал «Госуслуги» и переписчиками, которые ходят по домам, примерно одинаковое.

В Гатчинском районе открыт 71 переписной пункт по 39 адресам. Переписываться можно в любом из них. Но пока процент переписи здесь небольшой.

В Гатчине по адресу ул. К. Подрядчикова, д.13 всех желающих переписаться встречает Галина Попова. Очереди нет – в помещении светло и комфортно.

- Людей приходит не очень много, поэтому очередей нет. На каждого у меня уходит 3-5 минут. Если семья большая, или в одной квартире живут две семьи, на перепись нужно до 10-12 минут. Прикрепленных адресов нет, переписываю всех, кто обратился, - рассказывает Галина Попова.

Уважаемые гатчинцы, напомним, что перепись продлится до 14 ноября. Заявить о себе можно следующими способами: дождаться переписчиков дома, пройти перепись в МФЦ, самостоятельно прийти на переписной пункт или переписаться на портале Госуслуг.



