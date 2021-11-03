Читать, рисовать, слушать

Библиотерапия за счёт правильно подобранной книги нормализует психическое состояние читателя. Если вы любите читать, то уже давно заметили, книги какого жанра или автора помогают вам приходить в себя и гармонизировать душевное состояние.
Обычно психолог сотрудничает в этой
области со специально обученным библиографом, но поскольку для нас с вами это
непозволительная роскошь, то можно воспользоваться общими рекомендациями
экспертов: на первом месте – произведения классической литературы, затем книги
юмористической и сатирической направленности. Они дают более широкий,
объективный взгляд на себя и других людей, учат своеобразной психологической
защите. Далее – сборники афоризмов, которые содержат наиболее ясные образы,
отточенные идеи, нередко парадоксальные. Читая их, человек привыкает спокойнее
относиться к крайностям, противоречиям, жизненным катаклизмам.
Музыкотерапию сегодня тоже
активно используют для влияния на самочувствие человека. Известный музыкант и
искусствовед Михаил Казинник (у него есть свой канал на Youtub) предлагает в
случае потери душевного равновесия прослушивать произведения Арканджелло
Корелли. Казинник считает, что музыка этого композитора построена по законам
золотого сечения и помогает обрести гармонию и свет. Далее он называет Баха,
Вивальди и Генделя. Самым радостным произведением он считает «Сотворение мира»
Йозефа Гайдна.
Михаил Казинник говорит: «...сегодня можно
обращаться к тем средствам, которые, увы, непривычны огромному количеству людей
– к искусству, и, в частности, к классической музыке. Великие гармонии и
музыкальные вибрации гениев лежат на полке и ждут, когда к ним за помощью
придут миллионы людей...»
Изотерапия дает возможность выхода внутренним конфликтам, помогает понять
собственные чувства и переживания; способствует повышению самооценки; помогает
в развитии творческих способностей. Чаще всего она используется для
психологической коррекции людей с невротическими, психосоматическими
нарушениями, с трудностями в общении и социальной адаптации, при внутрисемейных
конфликтах.
Очень интересный метод – рисование на
мокрой бумаге: на предварительно смоченный листок акварельными красками
наносится рисунок. Желательно использование максимально возможной палитры
цветов, – предупреждают специалисты. А далее нужно наблюдать за тем, как цвета
смешиваются друг с другом, ощущать свои чувства, возникающие в процессе
наблюдения. А потом образованным на листе бумаги узорам дается название.
Интересна техника раздувания краски: на
лист бумаги при помощи трубочки наносится водорастворимая краска с большим
процентом содержания воды, затем получившийся рисунок разгоняется
(раздувается). Здесь тоже важно максимальное разнообразие цветовой палитры.
Песочная терапия рассматривается
как возможность общения с миром и самим собой посредством подкрашенного песка.
Это способ снятия внутреннего напряжения, воплощения его на
бессознательно-символическом уровне, что повышает уверенность в себе и открывает
новые пути развития.
«В основе песочной терапии, – объясняют
эксперты, – лежит создание свободного и защищенного пространства, в котором
взрослый или ребенок могут выражать и исследовать свой мир, превращая свой опыт
и свои переживания, часто непонятные или тревожащие, в зримые и осязаемые
образы.
Цветотерапия – это лечение
цветом. Уже давно доказано, что органы и системы человеческого тела
чувствительны к определенным цветам, которые либо стимулируют их функции, либо
замедляют. Зная это, можно использовать различные цвета с лечебной целью.
Например: оранжево-красный меняет частоту пульса, дыхания, давления крови и
оказывает возбуждающее действие; темно-синий цвет, напротив, приносит
успокоение. Не случайно, к примеру, многие опытные вязальщицы предпочитают для
своих изделий пряжу синей палитры.
Фототерапия – набор
психотехник, связанных с лечебно-коррекционным применением фотографии, её
использования для решения психологических проблем и гармонизации личности.
Техники самые разнообразные: создание снимков самим человеком; его фото,
выполненные другими людьми, где человек специально позирует, или, наоборот,
«пойман» в мимолетном эмоциональном движении. Годятся и семейные альбомы.
Главное в этом – обсуждение фотографических образов, объяснение увиденного в
них.
...Понятно, что тот, кто любит чтение
книг, тот и будет их читать, кто вяжет – тот будет вязать. Но есть тут один
нюанс: когда вы пробуете что-то новое, то тем самым делаете шаг вперед в своём
развитии и понимании своих возможностей.
Ирина Владимирова
#dosug47smilo