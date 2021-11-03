Читать, рисовать, слушать

Библиотерапия за счёт правильно подобранной книги нормализует психическое состояние читателя. Если вы любите читать, то уже давно заметили, книги какого жанра или автора помогают вам приходить в себя и гармонизировать душевное состояние.

Обычно психолог сотрудничает в этой области со специально обученным библиографом, но поскольку для нас с вами это непозволительная роскошь, то можно воспользоваться общими рекомендациями экспертов: на первом месте – произведения классической литературы, затем книги юмористической и сатирической направленности. Они дают более широкий, объективный взгляд на себя и других людей, учат своеобразной психологической защите. Далее – сборники афоризмов, которые содержат наиболее ясные образы, отточенные идеи, нередко парадоксальные. Читая их, человек привыкает спокойнее относиться к крайностям, противоречиям, жизненным катаклизмам.

Музыкотерапию сегодня тоже активно используют для влияния на самочувствие человека. Известный музыкант и искусствовед Михаил Казинник (у него есть свой канал на Youtub) предлагает в случае потери душевного равновесия прослушивать произведения Арканджелло Корелли. Казинник считает, что музыка этого композитора построена по законам золотого сечения и помогает обрести гармонию и свет. Далее он называет Баха, Вивальди и Генделя. Самым радостным произведением он считает «Сотворение мира» Йозефа Гайдна.

Михаил Казинник говорит: «...сегодня можно обращаться к тем средствам, которые, увы, непривычны огромному количеству людей – к искусству, и, в частности, к классической музыке. Великие гармонии и музыкальные вибрации гениев лежат на полке и ждут, когда к ним за помощью придут миллионы людей...»

Изотерапия дает возможность выхода внутренним конфликтам, помогает понять собственные чувства и переживания; способствует повышению самооценки; помогает в развитии творческих способностей. Чаще всего она используется для психологической коррекции людей с невротическими, психосоматическими нарушениями, с трудностями в общении и социальной адаптации, при внутрисемейных конфликтах.

Очень интересный метод – рисование на мокрой бумаге: на предварительно смоченный листок акварельными красками наносится рисунок. Желательно использование максимально возможной палитры цветов, – предупреждают специалисты. А далее нужно наблюдать за тем, как цвета смешиваются друг с другом, ощущать свои чувства, возникающие в процессе наблюдения. А потом образованным на листе бумаги узорам дается название.

Интересна техника раздувания краски: на лист бумаги при помощи трубочки наносится водорастворимая краска с большим процентом содержания воды, затем получившийся рисунок разгоняется (раздувается). Здесь тоже важно максимальное разнообразие цветовой палитры.

Песочная терапия рассматривается как возможность общения с миром и самим собой посредством подкрашенного песка. Это способ снятия внутреннего напряжения, воплощения его на бессознательно-символическом уровне, что повышает уверенность в себе и открывает новые пути развития.

«В основе песочной терапии, – объясняют эксперты, – лежит создание свободного и защищенного пространства, в котором взрослый или ребенок могут выражать и исследовать свой мир, превращая свой опыт и свои переживания, часто непонятные или тревожащие, в зримые и осязаемые образы.

Цветотерапия – это лечение цветом. Уже давно доказано, что органы и системы человеческого тела чувствительны к определенным цветам, которые либо стимулируют их функции, либо замедляют. Зная это, можно использовать различные цвета с лечебной целью. Например: оранжево-красный меняет частоту пульса, дыхания, давления крови и оказывает возбуждающее действие; темно-синий цвет, напротив, приносит успокоение. Не случайно, к примеру, многие опытные вязальщицы предпочитают для своих изделий пряжу синей палитры.

Фототерапия – набор психотехник, связанных с лечебно-коррекционным применением фотографии, её использования для решения психологических проблем и гармонизации личности. Техники самые разнообразные: создание снимков самим человеком; его фото, выполненные другими людьми, где человек специально позирует, или, наоборот, «пойман» в мимолетном эмоциональном движении. Годятся и семейные альбомы. Главное в этом – обсуждение фотографических образов, объяснение увиденного в них.

...Понятно, что тот, кто любит чтение книг, тот и будет их читать, кто вяжет – тот будет вязать. Но есть тут один нюанс: когда вы пробуете что-то новое, то тем самым делаете шаг вперед в своём развитии и понимании своих возможностей.

Ирина Владимирова





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