В Елизаветино достроено общежитие для студентов

Новое общежитие сможет принять 200 студентов и сотрудников образовательного учреждения. С учебным корпусом общежитие соединено галерейным переходом.

Возведение корпуса стартовало в 2019 году и завершилось в октябре 2021. В настоящее время подрядчик устраняет косметические замечания и завершает подключение к газовым коммуникациям, и уже до конца ноября состоится итоговая проверка Госстройнадзора.

В жилых блоках уже появилась мебель - поставлены кровати, тумбочки, стулья, шкафы и письменные столы, оборудованы санузлы и душевые. На всех четырех этажах есть по две кухни с энергосберегающими холодильниками, керамическими плитами и духовыми шкафами, а на первом ярусе здания - игровая комната для настольного тенниса и домашний кинотеатр с актовым залом.

Новое общежитие ГИЭПФТ построено по государственной программе «Современное образование Ленинградской области» за счет средств областного бюджета. Цена государственного контракта составила более 260 млн рублей.