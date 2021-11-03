В Елизаветино достроено общежитие для студентов

Новое общежитие
сможет принять 200 студентов и сотрудников образовательного учреждения. С
учебным корпусом общежитие соединено галерейным переходом.
Возведение корпуса
стартовало в 2019 году и завершилось в октябре 2021. В настоящее время
подрядчик устраняет косметические замечания и завершает подключение к газовым
коммуникациям, и уже до конца ноября состоится итоговая проверка
Госстройнадзора.
В жилых блоках уже
появилась мебель - поставлены кровати, тумбочки, стулья, шкафы и письменные
столы, оборудованы санузлы и душевые. На всех четырех этажах есть по две кухни
с энергосберегающими холодильниками, керамическими плитами и духовыми шкафами,
а на первом ярусе здания - игровая комната для настольного тенниса и домашний
кинотеатр с актовым залом.
Новое общежитие ГИЭПФТ
построено по государственной программе «Современное образование Ленинградской
области» за счет средств областного бюджета. Цена государственного контракта
составила более 260 млн рублей.
Фото Комитета по строительству Ленинградской области