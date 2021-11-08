Космонавты прошли перепись на орбите

Впервые на МКС
переписались космонавты Федор Юрчихин, Олег Скрипочка и Александр Калери в 2002
году. Валерий Корзун, Сергей Трещев и снова Федор Юрчихин прошли перепись на
орбите во второй раз. Юрчихин стал единственным человеком, дважды участвовавшим
в переписи из космоса.
Предыдущие два раза
ответы космонавтов записывали в бумажные переписные листы. На этот раз
представитель Росстата, который специально прибыл в ЦУП, внес ответы в
российский электронный планшет с операционной системой «Аврора».
Как и все жители России,
космонавты рассказали о своем семейном положении, знании и использовании
языков, национальной принадлежности, образовании.
Антон Шкаплеров призвал жителей страны участвовать в переписи: «Богатство России – это наши люди. А перепись — моментальный снимок населения нашей Родины. Это возможность увидеть страну во всем ее прекрасном культурном, этническом и языковом многообразии. Давайте поддержим это важное мероприятие».
Петр Дубров также призвал
россиян последовать его примеру: «Мы просим всех жителей нашей страны тоже
найти немного времени и вписать свое имя в историю современной России. Тем
более, теперь можно пройти опрос в онлайн-формате — для многих это более
удобный способ».
На конец октября во
Всероссийской переписи населения приняли участие 70 млн жителей России.