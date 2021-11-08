Космонавты прошли перепись на орбите

Впервые на МКС переписались космонавты Федор Юрчихин, Олег Скрипочка и Александр Калери в 2002 году. Валерий Корзун, Сергей Трещев и снова Федор Юрчихин прошли перепись на орбите во второй раз. Юрчихин стал единственным человеком, дважды участвовавшим в переписи из космоса.

Предыдущие два раза ответы космонавтов записывали в бумажные переписные листы. На этот раз представитель Росстата, который специально прибыл в ЦУП, внес ответы в российский электронный планшет с операционной системой «Аврора».

Как и все жители России, космонавты рассказали о своем семейном положении, знании и использовании языков, национальной принадлежности, образовании.

Антон Шкаплеров призвал жителей страны участвовать в переписи: «Богатство России – это наши люди. А перепись — моментальный снимок населения нашей Родины. Это возможность увидеть страну во всем ее прекрасном культурном, этническом и языковом многообразии. Давайте поддержим это важное мероприятие».

Петр Дубров также призвал россиян последовать его примеру: «Мы просим всех жителей нашей страны тоже найти немного времени и вписать свое имя в историю современной России. Тем более, теперь можно пройти опрос в онлайн-формате — для многих это более удобный способ».

На конец октября во Всероссийской переписи населения приняли участие 70 млн жителей России.