Позитивная динамика – по всем направлениям

- Надо установить точное количество проживающих в городе и районе. Имеющиеся данные устарели – реальное количество населения гораздо превышает официальную статистику. А чем больше народу, тем больше нагрузка на личный состав. Мы ждем результатов переписи – это потенциальная возможность расширения штата, что было бы весьма желательно.

- Не так давно в Гатчинском УМВД закончилась проверка со стороны Главка. Каковы результаты?

- Инспектирование длилось больше месяца. Работа Гатчины оценена положительно: верной дорогой идем. Из 19 оценочных показателей только пять было оценено на «неуд» (допустимо семь). Приложим все усилия, чтобы исправить неудовлетворительные оценки.

- Неуды поставили из-за нехватки кадров? Где остро не хватает людей – в патрульно-постовой?

- Нет, патрульным подняли зарплату, и штат укомплектован, что не замедлило сказаться в лучшую сторону на оперативной обстановке. Позитивная динамика есть по всем направлениям. Число заявлений сокращается. Граждане видят на улицах сотрудников патрульно-постовой службы, ГИБДД – становится спокойнее.

Вообще, ППСП – это кузница кадров. Все дальнейшие продвижения должны начинаться с патрульно-постовой службы: получил бесценный опыт – двигайся дальше. Кто-то идет в участковые, кто-то – в оперативные службы, кто-то – в дежурную часть. Кстати, гатчинская патрульно-постовая служба – на первом месте в Ленинградской области.

Что касается некомплекта: небольшая нехватка есть в разных службах, но кандидаты подобраны на всех направлениях. Самая острая нужда в кадрах – в следственном управлении. Следствие – это вообще итог всей работы УМВД. Главный показатель – количество направленных дел в суд. Сейчас в следственном управлении новый руководитель, он выбрал правильную линию, и до конца года, скорее всего, наберем сотрудников.

Но на оперативную обстановку влияет не только кадровое обеспечение и количество патрулей на улицах. Очень многое зависит от видеонаблюдения. «Безопасный город», безусловно, незаменим. Но если бы в Гатчине, как в Петербурге, работали видеокамеры с распознаванием лиц, это помогло бы значительно улучшить оперативную обстановку – даже с учетом «масочного режима».

- Недавно по Гатчине прокатилась волна телефонных мошенничеств «старого образца»: звонили бабушкам на домашние телефоны, представлялись внучками и просили передать баснословные суммы денег «за ДТП». Раскрыто?

- Раскрыто. На совести мошенников порядка 11 эпизодов. Совместно с Главком и сотрудниками Колпинской полиции наши оперативники задержали мужчину и женщину, промышлявших обманом пожилых людей. Преступники действовали не только на гатчинской территории. Используя базу данных, они названивали пенсионерам и от имени внучек, якобы совершивших ДТП, просили денег. Легковерные бабушки собирали все свои накопления и отдавали водителю, ожидавшему у подъезда. Преступники пользовались услугами таксистов – втемную: те не знали, что им передают. Задействовано было несколько машин. Мы задержали посредника, который собирал деньги, но вот вернуть их так быстро не получится – деньги ушли в одну из стран ближнего зарубежья. Сейчас мошенники арестованы и проверяются на причастность к аналогичным преступлениям.

- Александр Васильевич, завтра – 10-е ноября. Ковид опять всем праздник испортил?

- Из-за сложной эпидемической обстановки принято решение масштабные празднования не проводить. Но награды по случаю 10-го ноября обязательно найдут своих героев. В преддверии Дня сотрудника органов внутренних дел хочу поздравить ветеранов и личный состав Гатчинского УМВД с профессиональным праздником. Действующим сотрудникам – сердечная благодарность за службу, за верность долгу. Всем желаю здоровья, выдержки и понимания со стороны близких.

Беседовала Екатерина Дзюба