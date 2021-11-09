Позитивная динамика – по всем направлениям

- Надо установить точное количество
проживающих в городе и районе. Имеющиеся данные устарели – реальное количество
населения гораздо превышает официальную статистику. А чем больше народу, тем
больше нагрузка на личный состав. Мы ждем результатов переписи – это
потенциальная возможность расширения штата, что было бы весьма желательно.
- Не так давно в Гатчинском УМВД
закончилась проверка со стороны Главка. Каковы результаты?
- Инспектирование длилось больше месяца.
Работа Гатчины оценена положительно: верной дорогой идем. Из 19 оценочных
показателей только пять было оценено на «неуд» (допустимо семь). Приложим все
усилия, чтобы исправить неудовлетворительные оценки.
- Неуды поставили из-за нехватки кадров?
Где остро не хватает людей – в патрульно-постовой?
- Нет, патрульным подняли зарплату, и штат
укомплектован, что не замедлило сказаться в лучшую сторону на оперативной
обстановке. Позитивная динамика есть по всем направлениям. Число заявлений
сокращается. Граждане видят на улицах сотрудников патрульно-постовой службы,
ГИБДД – становится спокойнее.
Вообще, ППСП – это кузница кадров. Все
дальнейшие продвижения должны начинаться с патрульно-постовой службы: получил
бесценный опыт – двигайся дальше. Кто-то идет в участковые, кто-то – в оперативные
службы, кто-то – в дежурную часть. Кстати, гатчинская патрульно-постовая служба
– на первом месте в Ленинградской области.
Что касается некомплекта: небольшая
нехватка есть в разных службах, но кандидаты подобраны на всех направлениях.
Самая острая нужда в кадрах – в следственном управлении. Следствие – это вообще
итог всей работы УМВД. Главный показатель – количество направленных дел в суд.
Сейчас в следственном управлении новый руководитель, он выбрал правильную
линию, и до конца года, скорее всего, наберем сотрудников.
Но на оперативную обстановку влияет не
только кадровое обеспечение и количество патрулей на улицах. Очень многое
зависит от видеонаблюдения. «Безопасный город», безусловно, незаменим. Но если
бы в Гатчине, как в Петербурге, работали видеокамеры с распознаванием лиц, это
помогло бы значительно улучшить оперативную обстановку – даже с учетом
«масочного режима».
- Недавно по Гатчине прокатилась волна
телефонных мошенничеств «старого образца»: звонили бабушкам на домашние
телефоны, представлялись внучками и просили передать баснословные суммы денег
«за ДТП». Раскрыто?
- Раскрыто. На совести мошенников порядка
11 эпизодов. Совместно с Главком и сотрудниками Колпинской полиции наши
оперативники задержали мужчину и женщину, промышлявших обманом пожилых людей.
Преступники действовали не только на гатчинской территории. Используя базу
данных, они названивали пенсионерам и от имени внучек, якобы совершивших ДТП,
просили денег. Легковерные бабушки собирали все свои накопления и отдавали
водителю, ожидавшему у подъезда. Преступники пользовались услугами таксистов –
втемную: те не знали, что им передают. Задействовано было несколько машин. Мы
задержали посредника, который собирал деньги, но вот вернуть их так быстро не
получится – деньги ушли в одну из стран ближнего зарубежья. Сейчас мошенники
арестованы и проверяются на причастность к аналогичным преступлениям.
- Александр Васильевич, завтра – 10-е
ноября. Ковид опять всем праздник испортил?
- Из-за сложной эпидемической обстановки
принято решение масштабные празднования не проводить. Но награды по случаю
10-го ноября обязательно найдут своих героев. В преддверии Дня сотрудника
органов внутренних дел хочу поздравить ветеранов и личный состав Гатчинского
УМВД с профессиональным праздником. Действующим сотрудникам – сердечная
благодарность за службу, за верность долгу. Всем желаю здоровья, выдержки и
понимания со стороны близких.
Беседовала Екатерина Дзюба