Гатчинские борцы завоевали награды в рукопашном бое

Гатчинские борцы завоевали награды в рукопашном бое

Воспитанники гатчинского клуба единоборств «Ярс» приняли участие в Первенстве Северо-Западного федерального округа по рукопашному бою.

Рубрики : Спорт     10 Nov 2021

В личном зачете лучшими стали Егор Коршунов в категории 12-13 лет (36 кг), Тимур Каргинов (12-13 лет 50 кг), Георгий Икаев (12-13 лет 55 кг), Никита Ермоленко (14-15 лет 55 кг), Артем Иванов (14-15 лет 65 кг), Артем Лукашев (16-17 лет 65 кг). Второе место заняли Тигран Осипян (12-13 лет 50 кг), Даниил Волвенкин (14-15 лет 55 кг), Денис Горбатов (16-17 лет 65 кг). Бронзу присудили Владиславу Горбунову (14-15 лет 60 кг), Александру Требунских (16-17 лет 75 кг).

Отдельным призом «За волю к победе» был отмечен Владислав Горбунов – самый младший спортсмен своей категории.

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