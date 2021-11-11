Ленинградцы берегут здоровье

Медики
отмечают, что нагрузка на врачей заметно возросла с начала пандемии, они
ежедневно ведут борьбу с коронавирусом. Надежная защита от коронавируса ―
сделать прививку и убедить родных вакцинироваться, соблюдать правила
профилактики заболевания, при необходимости выдерживать изоляцию.
«Моя
история началась с коронавирусной инфекции в 2020 году, когда в ноябре я сама
перенесла заболевание. В тот период еще не было ни вакцинации, ни понятия о
тяжести и прогрессивности этой болезни. У меня все прошло в легкой форме. Но
даже на амбулаторном лечении я поняла, что эта инфекция очень сложная и
опасная. В 2021 году в июле меня пригласили работать для усиления нашего
ковидного госпиталя. Идя на этот шаг, я понимала, что увижу тяжелые формы
болезни и сложные периоды моей жизни. Болезнь забирает очень много людей. В
моей практической работе видно: те люди, которые имеют полную вакцинацию,
болеют намного легче», ― рассказала врач инфекционного отделения для лечения
COVID-19 №2 Лужской межрайонной больницы Кермен Болдырева.
Отметим,
в Ленинградской области зарегистрировано 82 307 случая заболевания COVID 19, в
том числе за последние сутки ― 383. Развернуто 2508 коек для пациентов с
COVID-19.