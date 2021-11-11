Ленинградцы берегут здоровье

Медики отмечают, что нагрузка на врачей заметно возросла с начала пандемии, они ежедневно ведут борьбу с коронавирусом. Надежная защита от коронавируса ― сделать прививку и убедить родных вакцинироваться, соблюдать правила профилактики заболевания, при необходимости выдерживать изоляцию.

«Моя история началась с коронавирусной инфекции в 2020 году, когда в ноябре я сама перенесла заболевание. В тот период еще не было ни вакцинации, ни понятия о тяжести и прогрессивности этой болезни. У меня все прошло в легкой форме. Но даже на амбулаторном лечении я поняла, что эта инфекция очень сложная и опасная. В 2021 году в июле меня пригласили работать для усиления нашего ковидного госпиталя. Идя на этот шаг, я понимала, что увижу тяжелые формы болезни и сложные периоды моей жизни. Болезнь забирает очень много людей. В моей практической работе видно: те люди, которые имеют полную вакцинацию, болеют намного легче», ― рассказала врач инфекционного отделения для лечения COVID-19 №2 Лужской межрайонной больницы Кермен Болдырева.

Отметим, в Ленинградской области зарегистрировано 82 307 случая заболевания COVID 19, в том числе за последние сутки ― 383. Развернуто 2508 коек для пациентов с COVID-19.