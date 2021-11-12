ЦТЮ: нам 30 лет!

Удивительная атмосфера Центра творчества юных способствует тому, что люди здесь работают десятилетиями. Даже меняя должность, они не изменяют ЦТЮ. За три десятка лет здесь сменилось четыре директора, трое из них продолжают успешно работать, следуя своему призванию. Первый директор Ольга Пименова – художественный руководитель ЦТЮ, Елена Боякова – руководитель вокальной студии «Солнечный остров», Надежда Корбут – заведующая Гатчинской городской филармонией.

Пятый директор - Ольга Цуканова работает директором Центра творчества юных полтора года. Она из Коммунара. Окончила факультет социально-культурных технологий СПбГИК. Руководила народным самодеятельным коллективом «Эстрадная студия «Ералаш».

Мы попросили Ольгу Николаевну рассказать о 30-м творческом сезоне ЦТЮ.

- Центр творчества юных открыл 30-й сезон. Сколько вас – творческих и юных?

- По направлениям работы ЦТЮ - уникальное учреждение. Причем, сегодня каждое из направлений развивается очень достойно. И Гатчинская городская филармония, и Гатчинский ТЮЗ, и многочисленные самодеятельные коллективы со своими достижениями – это все ЦТЮ.

Коллектив составляет около 100 человек - хорошая творческая сотня. Мы очень разные, но двигаемся все в одном направлении, что очень приятно.

- Сколько человек посещает творческие коллективы?

- На начало юбилейного творческого сезона у нас 42 творческих любительских объединения, многие из которых удостоены звания народный и заслуженный. Примерно тысяча человек посещает бесплатные студии и кружки, и 120 человек занимаются на платной основе. Большая часть наших студийцев - дети.

- В Центре творчества юных всегда творили юные душой люди, независимо от возраста.

- Эта традиция сохраняется. Здесь обрел свой дом ансамбль русской песни «Горница», созданный Владимиром Павловым 20 лет назад. В этом коллективе особенно душевная атмосфера, которая располагает к совместному творчеству.

Активно привлекают взрослое население наши студии декоративно-прикладного творчества.

Режиссер массовых представлений Диана Светлолобова объединила жаждущих творческой самореализацией студентов ГИЭФПТ. Они не являются нашими студийцами, не определены в творческое сообщество, но с огромным интересом в качестве волонтеров принимают участие в культурной жизни Гатчины – готовят литературно-музыкальные, поэтические, театрализованные постановки, ведут концерты. Студенты вносят в нашу жизнь особую изюминку. Мне нравится их осознанное участие в серьезных патриотических мероприятиях.

- В 1990-е в ЦТЮ открылась «Школа для дошколят» - очень востребованные комплексные группы раннего развития детей и подготовки к школе. Как ЦТЮ работает с современными дошкольниками?

- У нас малыши занимаются почти во всех творческих коллективах. В хореографическом, цирковом, на изо и лепке, в театральной студии «Сказка». Уже 25 лет «Сказка» радует зрителей оригинальными детскими постановками. Это коллектив с очень интересной и богатой историей.

В вокальной студии «Солнечный остров» у Елены Давыдовны Бояковой есть основной состав, принимающий участие в конкурсах и концертах, и студия эстетического развития «Чудо-остров», где малыши учатся петь, им преподают хореографию, сценические движения. Если дошколята проявляют интерес к этому занятию, то, вырастая, переходят в основной коллектив.

Большой популярностью пользуется студия раннего развития «Теремок». Таким образом, у нас получается преемственность: сначала родители приводят детей для развития начальных творческих навыков, а потом они остаются в наших коллективах.

- Какие коллективы являются основой ЦТЮ сейчас?

- Мы никого не выделяем. ЦТЮ – единый коллектив. Для нас важен каждый сотрудник, работает он в ЦТЮ с первых дней или делает первые шаги. Перед начинающими коллективами и руководителями, у которых еще нет результатов и нет необходимого уровня, – стоят свои задачи. Это - будущее ЦТЮ.

В прошлом году отметил 30-летие блистательный ансамбль бального танца «Жемчужина», которым руководят Ирина и Евгений Квачевы. Еще один яркий самодеятельный коллектив - студия танца «РитмИкс», которой руководит творческая чета - Василий Иванов и Ирина Белоградова, в этом году отмечает 20-летие.

Военно-патриотический клуб «Отчий край» - для меня что-то новое. Патриотическое воспитание молодых людей здесь включает обучение навыкам несения Почетного караула. Ребята сталкиваются с такими задачами, которые не все взрослые осилят. Честь и хвала Владимиру Михайловичу Жилину за то, что он всего себя отдает этому делу.

Театр костюма «Катюша»– это душа, это история Гатчины. Если не знаешь, как воплотить идею какого-нибудь мероприятия, просто обратись в Людмиле Михайловне Ивановой, скажи, что надо - и все: она эту идею обязательно реализует. Причем так, как ты даже не предполагаешь. Сначала ты удивляешься, а потом, когда видишь финал, ты понимаешь, что лучше и не могло быть.

Нельзя не отметить наши профессиональные коллективы. Гатчинский городской эстрадно-духовой оркестр – это настоящие профессионалы, равным которым нет в Гатчинском районе и мало в Ленобласти. Мне кажется, они могут все: адаптируются под любое мероприятие, репертуар, под любое настроение. В оркестре есть музыканты, которые могут выходить на большие площадки и играть большие сольные программы.

Восхищает наш муниципальный оркестр народных инструментов - это часть филармонии: взрослые опытные музыканты под руководством Любови Егоровны Патрикеевой и молодой талантливый дирижер Анастасия Прокопьева. Вместе они подняли уровень исполнительского мастерства коллектива, и публика это оценила по достоинству.

Молодежная капелла «Гармония» имени Ирины Рогановой под руководством Евгения Иванова - тоже часть нашей филармонии. У Евгения получается, сохраняя традиции, привносить в коллектив что-то новое. Я понимаю, как было сложно найти дирижера для сложившегося коллектива со своей историей.

- Как ЦТЮ переживает пандемию?

- У творческого человека что-то шедевральное появляется только от состояния души. Ему нужна постоянная эмоциональная подпитка. А напитаться в период пандемии и еще творить – очень сложно. Я благодарна руководителям коллективов за то, что в сложное для творческих людей время они находят в себе новые силы. Они не только сохранили коллективы, но и преумножили. В этом творческом сезоне к нам пришло большое количество детей: не только тех, кто уже занимался, но и новичков.

- Что ждет зрителей в юбилейный творческий сезон?

- У нас было много интересных идей. ТЮЗ подготовил сказочный спектакль «Снежная королева». Это особенная постановка, премьеру которой мы очень ждем. Но пока противоэпидемические ограничения не позволяют нам показать спектакль зрителям. Фестиваль «Поющие трубы» – это бренд филармонии, в этом году он должен быть особенно вдохновляющим.

Концерт-подарок мы планируем на апрель 2022 года. Точнее, мы хотим сделать два подарка. Один – гатчинским зрителям, а второй – нашим коллегам. Мы решили отметить юбилей ЦТЮ в новой одежде сцены. Пока у нас все получается, одежда сцены прекрасно сочетается с нашими замечательными креслами. Не только для зрителей, но и для всех артистов, которые выходят на нашу сцену, это будет очень приятно. На этом концерте мы будем чествовать коллективы-юбиляры. Отметим наших сотрудников, руководителей творческих коллективов и тех, кто обычно остается в тени, но от работы которых зависят все наши достижения.

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- Спасибо за интервью.

Беседовала Татьяна Можаева

Первые пятилетки

История здания бывшего горкома КПСС, в котором разместился Центр творчества юных города Гатчины, интересная, и рассказывать ее нужно отдельно. Напомним только, что в перестройку решением городских депутатов здание было передано ЦТЮ раньше, чем здесь появились кружки. Поэтому вначале деятельность нового учреждения культуры была не совсем творческая.

Управляя зданием, где находилось более двух десятков общественных, политических и иных организаций и учреждений, первый директор ЦТЮ Ольга Константиновна Пименова столкнулась с массой административно-хозяйственных вопросов. Нужно отдать должное твердому характеру и таланту руководителя Антонины Максимовны Качаловой - председателя комитета по культуре города Гатчины: как только сторонние организации освобождали кабинеты, в них заселялись творческие коллективы. Постепенно здание, построенное для партийной номенклатуры, приспосабливалось для деятельности Центра творчества юных.

Многие коллективы создавались с нуля. В первую пятилетку сюда пришли и продолжают работать руководители студий «Солнечный остров» (Елена Боякова), «Рябинка» (Ольга Корельская), «Сказка» (Виктория Александрова), «Рукодельница» (Людмила Еремеева), а также руководители ансамбля бального танца «Жемчужина» Ирина и Евгений Квачевы, чей коллектив чуть старше ЦТЮ.

В числе первых в ЦТЮ переехал и прогремевший на всю страну клуб авторской песни «Шхуна» Виктора Шутилова. В 1996 году здесь обосновался блистательный театр костюма «Катюша» Людмилы Ивановой.

Пятилетие ЦТЮ отметили на сцене творческим капустником «Нам уже 5 лет» и концертом.

В стенах ЦТЮ работали и самостоятельные коллективы - «Гармония» и театр «Встречи» и, которые только через 15 лет вошли в составе ЦТЮ (сейчас это Гатчинский ТЮЗ и молодежная капелла «Гармония» имени Ирины Рогановой). Тогда же к ЦТЮ была приписана Гатчинская городская филармония, с входящими в ее состав коллективами, городской эстрадно-духовой оркестр, военно-патриотический клуб «Отчий край» Владимира Жилина.

В 90-е годы ЦТЮ жил, как и все, скромно и экономно, но дружно и интересно - творческая жизнь била ключом. ЦТЮ организовывал и проводил городские и областные концерты, фестивали и конкурсы. В эти годы родился фестиваль-конкурс авторской песни «Гатчинская песенная весна», подаривший к 200-летию Гатчины целый альбом музыкальных произведений, которые любимы гатчинцами и звучат на всех городских мероприятиях по сей день.