Дружная Горка празднует новоселье

Многоквартирный пятиэтажный дом на 80 квартир был построен в рамках реализации региональной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Ленинградской области в 2019-2025 годах». Его новоселами станут более 200 жителей из 15-ти аварийных домов на улице Ленина. Администрация Дружногорского поселения уже распределила 69 квартир для дальнейшего заключения договоров социального найма и договоров мены с частным фондом.

В день торжественной выдачи ключей от новых квартир с новосельем жителей поздравили руководители Дружногорского поселения Ирина Моисеева и Игорь Отс, глава администрации Гатчинского района Людмила Нещадим и депутат Законодательного собрания Ленинградской области Олег Белов.

- Это значимое событие не только для вашего поселения и нашего района, но и для всей Ленинградской области, так как ваш новый дом – очередное подтверждение тому, что программа по расселению успешно работает. Поздравляю вас с получением нового благоустроенного жилья, которое позволит улучшить условия вашей жизни, - сказала Людмила Нещадим.

Глава районной администрации добавила, что до конца 2025 года в рамках программы в Гатчинском районе будет расселено 119 многоквартирных домов, новое жилье получат 1660 жителей. Людмила Нещадим также рассказала о формировании по распоряжению президента России Владимира Путина новой программы по расселению домов, признанных аварийными на первое января 2021 года. В Гатчинском районе – 231 такой дом.

Ирина Моисеева обратилась к односельчанам с добрыми словами напутствия.

- Пусть в каждой квартире будет радостно и комфортно, масса приятных событий, вкусный чай, уютное кресло, любимое занятие. Пусть в вашу дверь каждый день заходит счастье, а гости радуют приятными новостями, - сказала она.

Олег Белов пожелал жителям счастья в новых квартирах и выразил надежду на то, что такие дома обязательно появятся и в Вырицком поселении, которое он ранее возглавлял.

После вручения ключей новоселы пригласили почетных гостей оценить свое новое жилье.

Учитель начальных классов Дружногорской школы Зинаида Ивановна Яковлева рассказала, что новую квартиру ее семья должна была получить еще много лет назад – от стекольного завода, на котором трудился ее супруг. Но после закрытия предприятия надежды жителей на переезд рухнули. Они так и остались проживать в старом неблагоустроенном фонде. Во время строительства нового дома Зинаида Ивановна постоянно наблюдала за процессом, как и остальные не могла дождаться его окончания.

- Рада, что даже голос дрожит. В Дружной Горке новые дома уже не строились более 40 лет, а тут такая радость для всех нас. Первым делом обустрою кухню, - сказала она.

С торца дома обустроен отдельный вход в необычную квартиру. Игорь Отс рассказал, что еще на этапе проектирования, понимая, что в дом переедет инвалид-колясочник, для его семьи была спроектирована квартира на первом этаже с отдельным входом и подъемником для коляски. В самой квартире – широкий коридор. Супруга инвалида Наталья Михайловна Дворецкая рассказала, что их семья ждала это жилье более 20 лет. Квартира ей очень понравилась, а электроподъемник намного упростит ей жизнь, чтобы помогать мужу выходить на прогулку.

У дома оборудована парковка, контейнерная площадка, детская площадка. К благоустройству территории строители вернутся чуть позже, когда позволят погодные условия.

Ирина Хрусталёва

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