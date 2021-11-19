Екатерина Курганова из Гатчинского района среди первых выпускников школы фермеров

«Надеюсь, что по итогам реализации ваших дипломных проектов в Ленинградской области будут зарегистрированы новые фермерские хозяйства, внедряющие инновационные технологии, оснащенные современной техникой, повышающие конкурентоспособность отраслей АПК. Расширение производственной инфраструктуры крестьянских фермерских хозяйств и создание дополнительных рабочих мест позволит нам и дальше эффективно развивать сельские территории», – подчеркнул Олег Малащенко и пригласил выпускников за грантами в комитет по АПК.

В Ленинградской области выдается порядка 40 видов субсидий сельхозпроизводителям, среди них 5 грантов фермерам: «Ленинградский гектар», «Агростартап», «Семейная ферма», «Ленинградский фермер», грант сельскохозяйственным потребительским кооперативам.

В 2021 году на получение грантов было подано 86 заявок, в ходе конкурсных отборов определен 41 победитель, объем грантовых выплат составил около 208 млн рублей. Начиная с 2022 года, запланирована реализация двух новых федеральных грантов «Агротуризм» и «Агропрогресс».

Напомним, «Школа фермеров» – совместный проект АО «Россельхозбанк», администрации Ленинградской области и Санкт-Петербургского государственного аграрного университета.

Студенты – действующие фермеры, повышающие квалификацию и новички агробизнеса, желающие начать свое дело. Они изучают право, экономику, маркетинг, получают профессиональные знания в животноводстве и растениеводстве, проходят практику в ведущих хозяйствах Ленинградской области. Обучение бесплатное. По окончанию выдается диплом о повышении квалификации. Диплом и знания дают дополнительные баллы в конкурсе на получение фермерских грантов комитета по АПК Ленинградской области. Очередной выпуск «Школы фермеров» запланирован на декабрь 2021 года.