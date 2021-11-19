Екатерина Курганова из Гатчинского района среди первых выпускников школы фермеров

«Надеюсь, что по итогам реализации ваших дипломных
проектов в Ленинградской области будут зарегистрированы новые фермерские
хозяйства, внедряющие инновационные технологии, оснащенные современной
техникой, повышающие конкурентоспособность отраслей АПК. Расширение
производственной инфраструктуры крестьянских фермерских хозяйств и создание
дополнительных рабочих мест позволит нам и дальше эффективно развивать сельские
территории», – подчеркнул Олег Малащенко и пригласил выпускников за грантами в
комитет по АПК.
В Ленинградской области выдается порядка 40 видов
субсидий сельхозпроизводителям, среди них 5 грантов фермерам: «Ленинградский
гектар», «Агростартап», «Семейная ферма», «Ленинградский фермер», грант
сельскохозяйственным потребительским кооперативам.
В 2021 году на получение грантов было подано 86
заявок, в ходе конкурсных отборов определен 41 победитель, объем грантовых
выплат составил около 208 млн рублей. Начиная с 2022 года, запланирована
реализация двух новых федеральных грантов «Агротуризм» и «Агропрогресс».
Напомним, «Школа фермеров» – совместный проект АО
«Россельхозбанк», администрации Ленинградской области и Санкт-Петербургского
государственного аграрного университета.
Студенты – действующие фермеры, повышающие
квалификацию и новички агробизнеса, желающие начать свое дело. Они изучают
право, экономику, маркетинг, получают профессиональные знания в животноводстве
и растениеводстве, проходят практику в ведущих хозяйствах Ленинградской
области. Обучение бесплатное. По окончанию выдается диплом о повышении
квалификации. Диплом и знания дают дополнительные баллы в конкурсе на получение
фермерских грантов комитета по АПК Ленинградской области. Очередной выпуск
«Школы фермеров» запланирован на декабрь 2021 года.