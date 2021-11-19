Ленинградский туризм продвигает гастробренды

«В настоящее время Ленинградская область испытывает настоящий бум в сфере внутреннего туризма. В прошлом году мы приняли более 4,5 млн туристов. Через пару лет мы планируем увеличить этот показатель до 6 млн человек. В первую очередь, наш регион ориентирован на туристов из Москвы, Санкт-Петербурга и других регионов Северо-Запада. В связи с пандемией у нас наблюдается незначительное снижение турпотока, но главное — мы не потеряли рабочие места. Снижение занятости в сфере туристического бизнеса составило не более двух процентов», — рассказал председатель комитета по культуре и туризму Ленинградской области Евгений Чайковский на пресс-конференции, посвящённой индустрии туризма в информационном агентстве «Интерфакс».

Для развития туристического сервиса комитет по культуре и туризму Ленинградской области проводит обучающие мероприятия для специалистов сферы туризма.

«Тапочки должны быть чистые, а сахар — белым. Сервис должен быть на уровне. Поэтому сейчас для нас в приоритете — научить людей делать хорошо», — сказал Евгений Чайковский. Такая тенденция вызвана, в том числе, повышением требований путешественников к качеству туристического сервиса.

В этом году обучение пройдёт в третьей декаде ноября и первой половине декабря. Слушателями курсов повышения квалификации станут более 200 человек — руководителей и специалистов организаций индустрии гостеприимства и общественного питания Ленинградской области.

Акцент будет сделан на развитие сельского и гастрономического туризма. «Ленинградская область — это в основном сельская территория. Для наших фермеров, которые производят уникальную продукцию, мы придумали и проводим фестиваль гастрономического туризма «Калейдоскоп вкуса», где стараемся продвигать бренды каждой отдельной территории региона — выборгский крендель, ладожская корюшка, всеволожский сыр, тосненский сидр и многое другое. Для нас это очень важно», — поделился глава регионального комитета по культуре и туризму.