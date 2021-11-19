Ленинградский туризм продвигает гастробренды

«В настоящее время Ленинградская область испытывает
настоящий бум в сфере внутреннего туризма. В прошлом году мы приняли более 4,5
млн туристов. Через пару лет мы планируем увеличить этот показатель до 6 млн
человек. В первую очередь, наш регион ориентирован на туристов из Москвы,
Санкт-Петербурга и других регионов Северо-Запада. В связи с пандемией у нас
наблюдается незначительное снижение турпотока, но главное — мы не потеряли
рабочие места. Снижение занятости в сфере туристического бизнеса составило не
более двух процентов», — рассказал председатель комитета по культуре и туризму
Ленинградской области Евгений Чайковский на пресс-конференции, посвящённой
индустрии туризма в информационном агентстве «Интерфакс».
Для развития
туристического сервиса комитет по культуре и туризму Ленинградской области
проводит обучающие мероприятия для специалистов сферы туризма.
«Тапочки должны быть чистые, а сахар — белым. Сервис
должен быть на уровне. Поэтому сейчас для нас в приоритете — научить людей
делать хорошо», — сказал Евгений Чайковский. Такая тенденция вызвана, в том
числе, повышением требований путешественников к качеству туристического
сервиса.
В этом году обучение пройдёт в третьей декаде ноября
и первой половине декабря. Слушателями курсов повышения квалификации станут
более 200 человек — руководителей и специалистов организаций индустрии
гостеприимства и общественного питания Ленинградской области.
Акцент будет сделан на развитие сельского и
гастрономического туризма. «Ленинградская область — это в основном сельская
территория. Для наших фермеров, которые производят уникальную продукцию, мы
придумали и проводим фестиваль гастрономического туризма «Калейдоскоп вкуса»,
где стараемся продвигать бренды каждой отдельной территории региона —
выборгский крендель, ладожская корюшка, всеволожский сыр, тосненский сидр и
многое другое. Для нас это очень важно», — поделился глава регионального
комитета по культуре и туризму.