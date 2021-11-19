Спортивный центр "Волна" в Гатчине

Спортивный центр "Волна" в Гатчине - место, где начинался путь к олимпийскому золоту синхронистки Светланы Колесниченко. Сюжет подготовлен ТРК "Кириши" в рамках проекта #Ямыспорт, который реализуется на территории Ленинградской области при поддержке областного Комитета по печати.

Рубрики : Спорт     19 Nov 2021
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