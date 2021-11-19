Судебные приставы – детям

Мероприятие не случайно приурочено к международному
празднику, который отмечается 20 ноября и посвящён деятельности, направленной
на обеспечение благополучия детей во всем мире. Это напоминание взрослым о
необходимости соблюдать права детей на полноценную жизнь и счастливое детство,
на качественное медицинское обслуживание и образование, на отдых и досуг, на
защиту от физического и психологического насилия.
Акция продлится до конца ноября и включает
максимальную отработку исполнительных производств алиментной категории,
проведение проверок материального положения неплательщиков алиментов и проверок
бухгалтерий организаций, удерживающих алименты из заработной платы должников.
Также приставы проводят разъяснительную работу с родителями-должниками, в том
числе о нравственном аспекте неуплаты алиментов.
Взыскание алиментов является одной из приоритетных
задач Управления федеральной службы судебных приставов России по Ленинградской
области. В текущем году на исполнении в структурных подразделениях Управления
находилось 15125 исполнительных производств о взыскании алиментов. В пользу
несовершеннолетних жителей региона взыскано 319 миллионов рублей задолженности
по алиментным обязательствам. По
сравнению с предыдущим годом, взысканная сумма увеличилась на 195 миллионов
рублей.
Управление призывает должников не забывать о своём
родительском долге и оплачивать задолженность по алиментам до применения мер принудительного
исполнения. Необходимо также формировать общественное мнение, порицающее такое
поведение, когда ребёнок не получает поддержку от папы или мамы.
Пресс-служба УФССП России по Ленинградской области