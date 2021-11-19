Судебные приставы – детям

Мероприятие не случайно приурочено к международному празднику, который отмечается 20 ноября и посвящён деятельности, направленной на обеспечение благополучия детей во всем мире. Это напоминание взрослым о необходимости соблюдать права детей на полноценную жизнь и счастливое детство, на качественное медицинское обслуживание и образование, на отдых и досуг, на защиту от физического и психологического насилия.

Акция продлится до конца ноября и включает максимальную отработку исполнительных производств алиментной категории, проведение проверок материального положения неплательщиков алиментов и проверок бухгалтерий организаций, удерживающих алименты из заработной платы должников. Также приставы проводят разъяснительную работу с родителями-должниками, в том числе о нравственном аспекте неуплаты алиментов.

Взыскание алиментов является одной из приоритетных задач Управления федеральной службы судебных приставов России по Ленинградской области. В текущем году на исполнении в структурных подразделениях Управления находилось 15125 исполнительных производств о взыскании алиментов. В пользу несовершеннолетних жителей региона взыскано 319 миллионов рублей задолженности по алиментным обязательствам. По сравнению с предыдущим годом, взысканная сумма увеличилась на 195 миллионов рублей.

Управление призывает должников не забывать о своём родительском долге и оплачивать задолженность по алиментам до применения мер принудительного исполнения. Необходимо также формировать общественное мнение, порицающее такое поведение, когда ребёнок не получает поддержку от папы или мамы.

Пресс-служба УФССП России по Ленинградской области