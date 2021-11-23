Область собрала 5 млрд на достройку проблемных домов

«Ленинградская область
сегодня находится в зеленой зоне рейтинга Минстроя по объемам восстановления
прав граждан. Только в этом году свои квартиры получат более 5000 семей, что
составляет около 25 % от общего количества всех дольщиков, купивших жилье в
домах, которые вошли в список проблемных», ― сообщил губернатор Ленинградской
области.
Напомним, проблему
«обманутых дольщиков» область решает двумя параллельными путями: там, где это
возможно – привлекает инвесторов, которые за преференции в своих будущих
проектах достраивают «проблемные дома». Таким образом удалось принять
управленческие решения и найти пути достройки 38 домов.
Регион активно работает с
федеральным Фондом защиты прав граждан - участников долевого строительства. В
зоне ответственности Фонда находится 121 проблемный объект из Ленинградской
области. По договоренности с федеральной структурой на завершение строительства
проблемных объектов будет выделено около 7,5 миллиардов рублей. Такую же сумму
направят из бюджета 47-го региона. Сегодня приняты решения о завершении
строительства 56 объектов. На
очереди еще 41 дом.