Область собрала 5 млрд на достройку проблемных домов

«Ленинградская область сегодня находится в зеленой зоне рейтинга Минстроя по объемам восстановления прав граждан. Только в этом году свои квартиры получат более 5000 семей, что составляет около 25 % от общего количества всех дольщиков, купивших жилье в домах, которые вошли в список проблемных», ― сообщил губернатор Ленинградской области.

Напомним, проблему «обманутых дольщиков» область решает двумя параллельными путями: там, где это возможно – привлекает инвесторов, которые за преференции в своих будущих проектах достраивают «проблемные дома». Таким образом удалось принять управленческие решения и найти пути достройки 38 домов.

Регион активно работает с федеральным Фондом защиты прав граждан - участников долевого строительства. В зоне ответственности Фонда находится 121 проблемный объект из Ленинградской области. По договоренности с федеральной структурой на завершение строительства проблемных объектов будет выделено около 7,5 миллиардов рублей. Такую же сумму направят из бюджета 47-го региона. Сегодня приняты решения о завершении строительства 56 объектов. На очереди еще 41 дом.