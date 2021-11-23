Область сохраняет память о Дороге жизни и ее героях

Новый экспонат открыли
губернаторы Ленинградской области ― Александр Дрозденко и Санкт-Петербурга
— Александр Беглов, сенаторы Российской
Федерации, ветераны Великой Отечественной Войны, представители поисковых организаций.
Председатель Совета
Федерации Валентина Матвиенко, которая присоединилась к торжественному
мероприятию по телемосту, отметила
великую роль в спасении Ленинграда Дороги жизни и её защитников, выразила
благодарность всем, кто участвовал в
установке памятника машине-солдату, машине-спасителю. Глава Совета Федерации
поблагодарила губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко за большую
работу, проводимую в регионе по сохранению памяти о защитниках Ленинграда,
Дороги жизни, памяти о героях Великой Отечественной войны.
«Мы полностью
восстановили после пожара музей Дороги жизни в Кобоне, открыли музей 43 героев,
героев-летчиков, которые защищали Ладогу и Балтийское небо, также мы провели
полную реконструкцию музея Дороги жизни в Осиновце. 9 мая следующего года мы
откроем ещё один, новый музей, посвященный блокаде, в деревне Коккорево в том,
сохранившемся деревянном доме, где находился путевой пункт для водителей Дороги
жизни. Мы назовем его «Лица Дороги жизни».
Это те люди — водители, регулировщицы, зенитчики, врачи и многие другие,
благодаря которым работала Дорога жизни и спасала ленинградцев», — рассказал
Александр Дрозденко.
Глава региона
поблагодарил за совместную работу всех, кто участвовал в подъёме и реставрации
«полуторки», пожелал здоровья блокадникам и ветеранам, и всем жителям региона —
сохранения святой памяти о подвиге героев Дороги жизни.
Установленный сегодня
около музея «Прорыв» автомобиль ГАЗ - АА «полуторка», был изготовлен на
автомобильном заводе в городе Горький (ГАЗ) 26 июля 1941 года, работал на
Дороге жизни, вёз хлеб в блокадный Ленинград, погиб на 19 километре ледовой
трассы 29 ноября 1941 года в районе острова Большие Зеленцы. В 2020 году
автомобиль был обнаружен на дне Ладожского озера, поднят и отреставрирован к
80-летию начала работы Дороги жизни.
Специалисты,
обследовавшие автомобиль, установили, что машина ехала в Ленинград с грузом
продовольствия, начался артиллерийский обстрел и один из снарядов разрушил лед
перед машиной, водитель до последнего пытался избежать катастрофы, объехать
образовавшуюся полынью, но машину занесло, и она капотом врезалась в кромку
льда, водителя от удара выбросило на лед из открытой двери, он ударился головой
о переднюю стойку и потерял сознание, когда очнулся ― «полуторка» уже ушла под
лед, его подобрали попутные машины и отвезли в госпиталь.
В августе 2020 года в
результате работы военно-исторической экспедиции подводных работ под
руководством заведующего музеем «Кобона: Дорога жизни» Сергея Маркова, машина
была обнаружена на дне Ладожского озера. В результате обследования были
установлены подробности гибели автомобиля и принято решение о его подъеме,
реставрации и передаче в музей-заповедник «Прорыв блокады Ленинграда».
Подъем осложнялся тем,
что машина лежала вверх колесами, видимость в районе работ была практически
«нулевая» (около 1,5 метров), но в итоге «полуторку» удалось перевернуть и
поставить на колеса. После этого автомобиль зацепили стропами на подъемное
устройство и вытащили из воды. Реставрация заняла около года.