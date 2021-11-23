Область сохраняет память о Дороге жизни и ее героях

Новый экспонат открыли губернаторы Ленинградской области ― Александр Дрозденко и Санкт-Петербурга — Александр Беглов, сенаторы Российской Федерации, ветераны Великой Отечественной Войны, представители поисковых организаций.

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, которая присоединилась к торжественному мероприятию по телемосту, отметила великую роль в спасении Ленинграда Дороги жизни и её защитников, выразила благодарность всем, кто участвовал в установке памятника машине-солдату, машине-спасителю. Глава Совета Федерации поблагодарила губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко за большую работу, проводимую в регионе по сохранению памяти о защитниках Ленинграда, Дороги жизни, памяти о героях Великой Отечественной войны.

«Мы полностью восстановили после пожара музей Дороги жизни в Кобоне, открыли музей 43 героев, героев-летчиков, которые защищали Ладогу и Балтийское небо, также мы провели полную реконструкцию музея Дороги жизни в Осиновце. 9 мая следующего года мы откроем ещё один, новый музей, посвященный блокаде, в деревне Коккорево в том, сохранившемся деревянном доме, где находился путевой пункт для водителей Дороги жизни. Мы назовем его «Лица Дороги жизни». Это те люди — водители, регулировщицы, зенитчики, врачи и многие другие, благодаря которым работала Дорога жизни и спасала ленинградцев», — рассказал Александр Дрозденко.

Глава региона поблагодарил за совместную работу всех, кто участвовал в подъёме и реставрации «полуторки», пожелал здоровья блокадникам и ветеранам, и всем жителям региона — сохранения святой памяти о подвиге героев Дороги жизни.

Установленный сегодня около музея «Прорыв» автомобиль ГАЗ - АА «полуторка», был изготовлен на автомобильном заводе в городе Горький (ГАЗ) 26 июля 1941 года, работал на Дороге жизни, вёз хлеб в блокадный Ленинград, погиб на 19 километре ледовой трассы 29 ноября 1941 года в районе острова Большие Зеленцы. В 2020 году автомобиль был обнаружен на дне Ладожского озера, поднят и отреставрирован к 80-летию начала работы Дороги жизни.

Специалисты, обследовавшие автомобиль, установили, что машина ехала в Ленинград с грузом продовольствия, начался артиллерийский обстрел и один из снарядов разрушил лед перед машиной, водитель до последнего пытался избежать катастрофы, объехать образовавшуюся полынью, но машину занесло, и она капотом врезалась в кромку льда, водителя от удара выбросило на лед из открытой двери, он ударился головой о переднюю стойку и потерял сознание, когда очнулся ― «полуторка» уже ушла под лед, его подобрали попутные машины и отвезли в госпиталь.

В августе 2020 года в результате работы военно-исторической экспедиции подводных работ под руководством заведующего музеем «Кобона: Дорога жизни» Сергея Маркова, машина была обнаружена на дне Ладожского озера. В результате обследования были установлены подробности гибели автомобиля и принято решение о его подъеме, реставрации и передаче в музей-заповедник «Прорыв блокады Ленинграда».

Подъем осложнялся тем, что машина лежала вверх колесами, видимость в районе работ была практически «нулевая» (около 1,5 метров), но в итоге «полуторку» удалось перевернуть и поставить на колеса. После этого автомобиль зацепили стропами на подъемное устройство и вытащили из воды. Реставрация заняла около года.