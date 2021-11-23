Областные волонтеры наследия ─ полная готовность

В этом году обучение в
«Школе волонтеров наследия Ленинградской области» прошли 125 человек: 100
человек по основной программе и 25 человек ─ по углубленной.
Практические навыки под
руководством опытных педагогов ─ реставраторов, архитекторов и экспертов в
сфере сохранения наследия ─ участники Школы применяли в усадьбе Рериха в
Изваре, усадьбах Киискиля и Суур-Мерийоки в Выборге, Альбрехтов и «Утешение» в
Кингисеппском районе.
«Благодарю волонтеров
наследия за активное желание участвовать в сохранении объектов культурного
наследия Ленинградской области. Совместно с ленинградским отделением
«Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры» в нашем регионе
пройдут Школа наследия для муниципальных служащих и Всероссийский волонтерский
лагерь», ─ отметил заместитель председателя Правительства Ленинградской области
─ председатель комитета по сохранению культурного наследия Владимир Цой.
Все участники получили
сертификаты о прохождении Школы волонтеров наследия и памятные подарки.
Напомним, что Школа
волонтеров наследия ― один из самых масштабных просветительских проектов в
сфере добровольчества, реализуемых в рамках национального проекта «Культура».