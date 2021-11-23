Областные волонтеры наследия ─ полная готовность

В этом году обучение в «Школе волонтеров наследия Ленинградской области» прошли 125 человек: 100 человек по основной программе и 25 человек ─ по углубленной.

Практические навыки под руководством опытных педагогов ─ реставраторов, архитекторов и экспертов в сфере сохранения наследия ─ участники Школы применяли в усадьбе Рериха в Изваре, усадьбах Киискиля и Суур-Мерийоки в Выборге, Альбрехтов и «Утешение» в Кингисеппском районе.

«Благодарю волонтеров наследия за активное желание участвовать в сохранении объектов культурного наследия Ленинградской области. Совместно с ленинградским отделением «Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры» в нашем регионе пройдут Школа наследия для муниципальных служащих и Всероссийский волонтерский лагерь», ─ отметил заместитель председателя Правительства Ленинградской области ─ председатель комитета по сохранению культурного наследия Владимир Цой.

Все участники получили сертификаты о прохождении Школы волонтеров наследия и памятные подарки.

Напомним, что Школа волонтеров наследия ― один из самых масштабных просветительских проектов в сфере добровольчества, реализуемых в рамках национального проекта «Культура».