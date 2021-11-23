Пёс Барбос и «Летающее крыло»

В конкурсе участвовали ребята в возрасте от восьми до 16 лет, занимающиеся техническим творчеством в средних школах и центрах дополнительного образования. Всего было представлено 13 проектов в четырех номинациях. По количеству набранных баллов определили победителей.

В номинации «Энергия и энергосбережение» победил проект 11-летней ученицы Сусанинской школы Ангелины Романченко. Второе место в этой номинации заняла семиклассница той же школы Елизавета Вахрина с проектом об энергосбережении в системе отопления. Члены жюри были искренне удивлены, что Сусанинскую школу на конкурсе представляли исключительно девочки. Школьницы начали работать над своими проектами еще летом и оказались единственными, кто затронул тему энергосбережения.

В номинации «Техническое конструирование» вышло два победителя, оба – из Районного центра детского творчества: 11-летний Арсений Барсанов с метательной моделью планера и 15-летний Егор Щекотов, представивший радиоуправляемую модель-полукопию самолета Ла-11.

Воспитанники Районного центра детского творчества победили и в номинации «Техническое моделирование». Первое место завоевали: 15-летний Михаил Смирнов и его радиоуправляемая модель самолета «Летающее крыло» и 11-летний Тихон Шилов, изготовивший радиоуправляемую модель-полукопию самолета Як-9Р.

В номинации «Автоматика, робототехника» первое место заняли 13-летние воспитанники Гатчинского центра информационных технологий Михаил Швидкий и Александр Пархоменко, сделавшие в соавторстве универсальную усиленную платформу на базе Lego EV3.

Еще одно первое место в этой номинации было присуждено автору аниматронного робота – собаки по кличке Барбос, ученику 10-го класса Гатчинской школы № 8 Максиму Артюхову. Он набрал наибольшее количество баллов даже среди победителей – 428. Собака – это только один представитель целого «коллектива» роботов десятиклассника. Своих аниматроников Максим конструирует сам: выпиливает и раскрашивает детали, собирает их и оснащает электроникой, чтобы роботы двигались, пели, вращали глазами и выполняли команды. Готовые экземпляры становятся героями видеоклипов, которые снимает Максим. Создатель аниматронного Барбоса – самородок: робототехнику он освоил самостоятельно, без всяких курсов и дополнительных занятий. И страстное увлечение приносит свои плоды…

Самый младший участник конкурса – восьмилетний Степан Михайлов из авиамодельного кружка «Взлет» РЦДТ, несмотря на возраст, занял в номинации «Техническое моделирование» почетное второе место. Степан защищал свой творческий проект «Макет Сиверского аэродрома». Используя презентацию, он рассказал о цели, задачах и этапах создания проекта, о применяемом инструменте и используемом материале, продемонстрировал макет аэродрома и объяснил назначение находящихся на нем объектов. По единодушному мнению жюри, победы Степана еще впереди.

…Теперь работы наших победителей примут участие в областном туре конкурса, который проводит центр дополнительного образования «Ладога» – заочно. Гатчинский ЦИТ направил на конкурс видеоролики, рассказывающие о проектах гатчинских ребят. 30 ноября будут объявлены имена региональных победителей.



