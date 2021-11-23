Пёс Барбос и «Летающее крыло»

В конкурсе участвовали
ребята в возрасте от восьми до 16 лет, занимающиеся техническим творчеством в
средних школах и центрах дополнительного образования. Всего было представлено
13 проектов в четырех номинациях. По количеству набранных баллов определили
победителей.
В номинации «Энергия и
энергосбережение» победил проект 11-летней ученицы Сусанинской школы Ангелины
Романченко. Второе место в этой номинации заняла семиклассница той же школы
Елизавета Вахрина с проектом об энергосбережении в системе отопления. Члены
жюри были искренне удивлены, что Сусанинскую школу на конкурсе представляли
исключительно девочки. Школьницы начали работать над своими проектами еще летом
и оказались единственными, кто затронул тему энергосбережения.
В номинации «Техническое
конструирование» вышло два победителя, оба – из Районного центра детского
творчества: 11-летний Арсений Барсанов с метательной моделью планера и
15-летний Егор Щекотов, представивший радиоуправляемую модель-полукопию
самолета Ла-11.
Воспитанники Районного
центра детского творчества победили и в номинации «Техническое моделирование».
Первое место завоевали: 15-летний Михаил Смирнов и его радиоуправляемая модель
самолета «Летающее крыло» и 11-летний Тихон Шилов, изготовивший
радиоуправляемую модель-полукопию самолета Як-9Р.
В номинации «Автоматика,
робототехника» первое место заняли 13-летние воспитанники Гатчинского центра
информационных технологий Михаил Швидкий и Александр Пархоменко, сделавшие в
соавторстве универсальную усиленную платформу на базе Lego EV3.
Еще одно первое место в
этой номинации было присуждено автору аниматронного робота – собаки по кличке
Барбос, ученику 10-го класса Гатчинской школы № 8 Максиму Артюхову. Он набрал
наибольшее количество баллов даже среди победителей – 428. Собака – это только
один представитель целого «коллектива» роботов десятиклассника. Своих
аниматроников Максим конструирует сам: выпиливает и раскрашивает детали,
собирает их и оснащает электроникой, чтобы роботы двигались, пели, вращали
глазами и выполняли команды. Готовые экземпляры становятся героями видеоклипов,
которые снимает Максим. Создатель аниматронного Барбоса – самородок:
робототехнику он освоил самостоятельно, без всяких курсов и дополнительных занятий.
И страстное увлечение приносит свои плоды…
Самый младший участник
конкурса – восьмилетний Степан Михайлов из авиамодельного кружка «Взлет» РЦДТ,
несмотря на возраст, занял в номинации «Техническое моделирование» почетное
второе место. Степан защищал свой творческий проект «Макет Сиверского
аэродрома». Используя презентацию, он рассказал о цели, задачах и этапах
создания проекта, о применяемом инструменте и используемом материале,
продемонстрировал макет аэродрома и объяснил назначение находящихся на нем
объектов. По единодушному мнению жюри, победы Степана еще впереди.
…Теперь работы наших
победителей примут участие в областном туре конкурса, который проводит центр
дополнительного образования «Ладога» – заочно. Гатчинский ЦИТ направил на
конкурс видеоролики, рассказывающие о проектах гатчинских ребят. 30 ноября
будут объявлены имена региональных победителей.