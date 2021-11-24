Дорожники области встречают первый снегопад

В общей сложности на
обработку покрытия было использовано почти 150 тонн чистой соли, работа
продолжается. Сейчас на региональных магистралях трудится до 100 единиц
спецтехники.
«Ленавтодор»
предупреждает водителей: снегопад вскоре сменится дождем, в отдельных районах
области возможна метель. Порывы ветра будут достигать до 17 метров в секунду.
Наиболее сложная дорожная обстановка будет на востоке регионе – в
Бокситогорском, Тихвинском, Лодейнопольском и Подпорожском районах. Здесь
высота свежевыпавшего снега может достигать пяти сантиметров.
В Ленинградской области
для водителей открыта круглосуточная «горячая» линия по ситуации на
региональных дорогах — 8(812) 251-42-84. На связи дорожники и в Инстаграмме —
@dorogi_lo.
Дорожники призывают
автомобилистов пропускать уборочную технику, избегать резких маневров и
соблюдать скоростной режим.