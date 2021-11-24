Дорожники области встречают первый снегопад

В общей сложности на обработку покрытия было использовано почти 150 тонн чистой соли, работа продолжается. Сейчас на региональных магистралях трудится до 100 единиц спецтехники.

«Ленавтодор» предупреждает водителей: снегопад вскоре сменится дождем, в отдельных районах области возможна метель. Порывы ветра будут достигать до 17 метров в секунду. Наиболее сложная дорожная обстановка будет на востоке регионе – в Бокситогорском, Тихвинском, Лодейнопольском и Подпорожском районах. Здесь высота свежевыпавшего снега может достигать пяти сантиметров.

В Ленинградской области для водителей открыта круглосуточная «горячая» линия по ситуации на региональных дорогах — 8(812) 251-42-84. На связи дорожники и в Инстаграмме — @dorogi_lo.

Дорожники призывают автомобилистов пропускать уборочную технику, избегать резких маневров и соблюдать скоростной режим.