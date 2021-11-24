Гатчина принимает поздравления и чествует земляков!

Теплые поздравления Гатчине и горожанам адресовали руководители города Людмила Нещадим и Виталий Филоненко.

- В день 225-го дня рождения нашего любимого города хочу сказать огромное спасибо всем: руководителям предприятий, федеральных структур, бюджетных предприятий, общественных организаций, наших конфессий, предпринимателям, всем труженикам города за то, что сегодня мы имеем полное право сказать друг другу, глядя в глаза, что все планы, которые ставим перед собой, по силам нашей дружной команде. Все мы горячо любим свой город, любим дело, которым занимаемся, чтим историю, храним самые лучшие традиции, - отметила в приветственном слове глава районной администрации Людмила Нещадим.

Глава города Гатчины Виталий Филоненко напомнил, что «за свою более чем 500-летнюю историю Гатчины была и хутором Хотчиной в составе Новгородских земель, и революционным Троцком, и советским Красногвардейском. На шестой день после восшествия на престол -

22 ноября (по старому стилю 11 ноября) 1796 года - император Павел I издал приказ о присвоении Гатчине статуса города. В его понимании Гатчина должна была стать образцовым городом России, что и произошло в 1900 году, когда на выставке в Париже Гатчина была признана самым благоустроенным малым городом в России».

- Мы благодарны жителям города за любовь к Гатчине и за то, что вы гордитесь историей родного города и верите в будущее, доказывая это делами, – сказал Виталий Филоненко.

С поздравлениями к гатчинцам обратились депутаты Законодательного собрания Ленинградской области от Гатчинского района Татьяна Бездетко, Александр Русских, Олег Белов и Людмила Тептина. Символично, что как раз в день рождения Гатчины празднует личный день рождения Людмила Тептина – депутат, Почетный гражданин города Гатчины, настоящий патриот родного города. Поэтому в этот день от руководителей Гатчины со сцены прозвучали поздравления и в ее адрес.

Во время торжественной церемонии жителям города – представителям разных профессий вручались заслуженные награды за добросовестный труд.

Почетной грамотой губернатора Ленинградской области награждена руководитель аппарата совета депутатов Гатчинского муниципального района Ольга Ворожбитова. Благодарность губернатора Ленинградской области вручена главному редактору газеты «Гатчинская правда» Елене Суралёвой. Почетным дипломом Законодательного собрания Ленинградской области награждена директор МУП «Городская электросеть» г. Гатчины Любовь Волкова. Почетный диплом совета депутатов г. Гатчины» вручен руководителю приемной губернатора Ленинградской области в Гатчинском муниципальном районе Людмиле Сенькиной.

Дипломом «Гордость России» межрегионального общественного движения «Приоритет» и «Всероссийского общественного совета Заслуженных деятелей России награжден Юрий Шутов.

На празднике были вручены общественные награды Союза городов воинской славы России. Среди награжденных медалью «За активную патриотическую деятельность» - создатель и руководитель военно-патриотического объединения «Отчий край» Владимир Жилин, художественный руководитель Международного конкурса «Гатчинская Романсиада» Борис Дёмин, преподаватель Гатчинского педагогического колледжа им. К.Д. Ушинского Вениамин Соловьев, заместитель председателя Гатчинского отделения ВООПиК Константин Иванов, заведующая отделом Центральной городской библиотеки имени А.И. Куприна г. Гатчины Наталья Юронен, краевед Владислав Кислов и др.

Были вручены и высшие награды города. Обладателями почетного знака «Гатчина – город воинской славы» стали Римма Наумовна Ковалева, Николай Тихонович Маслов и Олег Дмитриевич Баканов.

Звание Почетный гражданин города Гатчины присвоено профессору Санкт-Петербургской академии Следственного комитета Российской Федерации, старшему партнеру адвокатского бюро «Марсово поле», учредителю гатчинской гимназии «Апекс» Рашиду Исмагилову.

- Сегодня, перебирая историю своей жизни, поймал себя на мысли, что моя большая жизненная удача, что я как молодой специалист попал в город Гатчину. Здесь я состоялся и в бизнесе, и в науке, и в большой политике. Гатчина – это мой родной, горячо любимый город. Побывав на всех континентах, объездив много стран, я должен сказать, что самый для меня родной и близкий – это город Гатчина. Сюда я всегда возвращаюсь, как домой. Но не только Гатчина как географическая точка все определила, но и те люди, с которыми я встретился здесь, мои наставники, которые запустили меня на большую орбиту жизни. С удовольствием я назову их имена. Это Станислав Семенович Богданов, который стал моим большим другом по жизни. Это Юрий Михайлович Легчилин, руководитель Гатчинского ДСК, который тоже меня поставил, что называется, на ход ноги. И еще десятки, может быть, сотни людей, которые помогли мне стать тем, кем я являюсь сейчас. Низкий вам всем поклон! Желаю всем здоровья, а Гатчине – процветания, - сказал Рашид Фаатович после награждения.

Фото Ольги Фирсовой