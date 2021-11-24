Область готовится к Формуле 1

Область готовится к Формуле 1

В Ленинградской области реализуется инфраструктурный проект по развитию автодрома «Игора Драйв», где пройдут гонки.

Рубрики : Спорт     24 Nov 2021

Организацию транспортной доступности автодрома «Игора Драйв» обсудили 23 ноября на совещании с участием заместителя полномочного представителя Президента Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе Любови Совершаевой и губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко. Планы по развитию инфраструктуры в Приозерском районе озвучили представители правительства Ленинградской области и профильных комитетов, АНО «Росгонки», РЖД, ФКУ Упрдор «Северо-Запад», АО «Авто-Дорсервис».

«Новый автодром «Игора Драйв» в Ленинградской области становится новой точкой роста для развития всего региона. За полтора года предстоит проработать вопрос транспортной доступности к автодрому, обеспечить его качественной логистикой для удобства пребывания участников соревнований, гостей и зрителей. Но при этом важно провести все работы так, чтобы местные жители, владельцы садоводческих участков не почувствовали неудобств, связанных с организацией и проведением соревнований Формулы 1», — отметила Любовь Совершаева.

По прогнозу, на чемпионат приедут около 15 тысяч спортсменов и технических специалистов, а также примерно 50 тысяч зрителей.

«Среди мероприятий по повышению транспортной доступности автодрома «Игора Драйв» — строительство новых и реконструкция существующих развязок, обустройство кольцевого движения на трассах, реконструкция железнодорожных станций и подъездных автодорог, обустройство парковок, организация шаттлов, использование сдвоенных электропоездов и другие», — подчеркнул Александр Дрозденко.

Сейчас идут работы по моделированию транспортных потоков и организации движения на автодроме. Также предстоит решить вопрос с установкой шумозащитных экранов. Возможно, дни соревнований, выпадающие на будни, будут объявлены в Ленинградской области выходными.

Напомним, российский этап чемпионата мира по автогонкам «Формула 1» пройдет в 2023 году на автодроме «Игора Драйв» — в Приозерском районе Ленинградской области.

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