Область готовится к Формуле 1

Организацию транспортной
доступности автодрома «Игора Драйв» обсудили 23 ноября на совещании с участием
заместителя полномочного представителя Президента Российской Федерации в
Северо-Западном федеральном округе Любови Совершаевой и губернатора
Ленинградской области Александра Дрозденко. Планы по развитию инфраструктуры в
Приозерском районе озвучили представители правительства Ленинградской области и
профильных комитетов, АНО «Росгонки», РЖД, ФКУ Упрдор «Северо-Запад», АО
«Авто-Дорсервис».
«Новый автодром «Игора
Драйв» в Ленинградской области становится новой точкой роста для развития всего
региона. За полтора года предстоит проработать вопрос транспортной доступности
к автодрому, обеспечить его качественной логистикой для удобства пребывания
участников соревнований, гостей и зрителей. Но при этом важно провести все
работы так, чтобы местные жители, владельцы садоводческих участков не
почувствовали неудобств, связанных с организацией и проведением соревнований
Формулы 1», — отметила Любовь Совершаева.
По прогнозу, на чемпионат
приедут около 15 тысяч спортсменов и технических специалистов, а также примерно
50 тысяч зрителей.
«Среди мероприятий по
повышению транспортной доступности автодрома «Игора Драйв» — строительство
новых и реконструкция существующих развязок, обустройство кольцевого движения
на трассах, реконструкция железнодорожных станций и подъездных автодорог,
обустройство парковок, организация шаттлов, использование сдвоенных
электропоездов и другие», — подчеркнул Александр Дрозденко.
Сейчас идут работы по
моделированию транспортных потоков и организации движения на автодроме. Также
предстоит решить вопрос с установкой шумозащитных экранов. Возможно, дни
соревнований, выпадающие на будни, будут объявлены в Ленинградской области
выходными.
Напомним, российский этап
чемпионата мира по автогонкам «Формула 1» пройдет в 2023 году на автодроме
«Игора Драйв» — в Приозерском районе Ленинградской области.