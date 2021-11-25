Гатчина и Израиль определили сферы сотрудничества

В администрации Гатчинского района состоялась встреча руководителей Гатчины с Генеральным консулом государства Израиль в Санкт-Петербурге Ури Резником и его супругой. Глава Гатчины и района Виталий Филоненко и глава районной администрации Людмила Нещадим обсудили с гостями перспективы сотрудничества, а также возможность создания «дорожной карты» с конкретными идеями по взаимодействию в сфере культуры, образования и экономики.

Израильские гости познакомились с работой МУП «Водоканал» г. Гатчины.

- За время встречи с директором предприятия Станиславом Петровичем Солопом мы не только узнали много интересного об очистных сооружениях в Гатчине, но и обсудили возможность участия израильских компаний в открытых тендерах, - поделились участники встречи.

Завершился визит делегации экскурсией в знаменитом Гатчинском дворце.

Напомним, что Гатчина активно развивает международное сотрудничество. В 1992 году установлены побратимские отношения с городом Эттлинген (Германия), в 1998 году – с городом Эскильстуна (Швеция), в 2008 году – с Ассоциацией муниципальных органов власти республики Мальта, в 2021 - с Кишиневом (республика Молдова).

На фото: Людмила Нещадим, Ури Резник и Виталий Филоненко