Гатчина и Израиль определили сферы сотрудничества

В
администрации Гатчинского района состоялась встреча руководителей Гатчины с
Генеральным консулом государства Израиль в Санкт-Петербурге Ури Резником и его
супругой. Глава Гатчины и района Виталий Филоненко и глава районной
администрации Людмила Нещадим обсудили с гостями перспективы сотрудничества, а
также возможность создания «дорожной карты» с конкретными идеями по
взаимодействию в сфере культуры, образования и экономики.
Израильские
гости познакомились с работой МУП «Водоканал» г. Гатчины.
-
За время встречи с директором предприятия Станиславом Петровичем Солопом мы не
только узнали много интересного об очистных сооружениях в Гатчине, но и
обсудили возможность участия израильских компаний в открытых тендерах, -
поделились участники встречи.
Завершился
визит делегации экскурсией в знаменитом Гатчинском дворце.
Напомним,
что Гатчина активно развивает международное сотрудничество. В 1992 году
установлены побратимские отношения с городом Эттлинген (Германия), в 1998 году
– с городом Эскильстуна (Швеция), в 2008 году – с Ассоциацией муниципальных
органов власти республики Мальта, в 2021 - с Кишиневом (республика Молдова).
На фото: Людмила Нещадим, Ури Резник и Виталий Филоненко