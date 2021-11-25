Сделки с недвижимостью становятся проще

В апреле 2021 года
Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал Федеральный закон №
120-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О государственной регистрации
недвижимости» и иные законодательные акты Российской Федерации в сфере
государственного кадастрового учета и государственной регистрации прав».
Изменения вступили в силу в конце октября этого года.
Первое изменение
касается возможности согласования границ
в электронном виде.
Согласование границ
земельного участка с соседями требуется в ходе проведения кадастровых работ в
связи с уточнением границ земельных участков. Согласованию подлежат общие с
соседним участком границы, местоположение которых отражено в межевом плане.
Теперь согласовать
границы участка с соседями можно в индивидуальном порядке в электронном виде.
Обязательным условием является наличие усиленной квалифицированной электронной
подписи (УКЭП) у всех участников сделки. Акт согласования можно составить в
виде одного электронного документа, который подпишут все участники сделки, либо
в виде нескольких, отдельно подписанных электронных документов.
Если у кого-то из
участников согласования возникли возражения, то он может их оформить в виде
электронного документа, заверить УКЭП и приложить к акту согласования
местоположения границ.
Второе изменение касается
усовершенствования предоставления услуги по выездному приёму документов на
учетно-регистрационные действия.
Ранее закон не
регламентировал порядок её предоставления льготным категориям граждан. Согласно
вступившим в силу изменениям, выездной прием осуществляют специалисты
Федеральной кадастровой палаты Росреестра.
Теперь выездной приём и
курьерская доставка документов после государственного кадастрового учета и
регистрации прав осуществляются бесплатно для льготных категорий граждан:
ветеранов Великой Отечественной войны, инвалидов Великой Отечественной войны,
детей-инвалидов, инвалидов с детства I группы, инвалидов I и II групп. Заказать
выездной прием документов можно на сайте Федеральной кадастровой палаты
Росреестра.
Согласно третьему
изменению, Росреестр теперь уполномочен уведомить залогодателя и
залогодержателя о погашении регистрационной записи об ипотеке. Ранее такая
услуга не предоставлялась.
Информацию о погашении
регистрационной записи об ипотеке Управление будет направлять банкам
посредством веб-сервисов, а заявители будут информированы с помощью личного
кабинета на портале Госуслуг, либо по электронной почте. Для того, чтобы внести
свой электронный адрес в реестр недвижимости, можно подать заявление в любом
офисе МФЦ по Ленинградской области, либо при подаче документов на
регистрационно-учетные действия.
Чтобы проверить сведения
о снятии записи об ипотеке, заявитель самостоятельно может получить выписку из
ЕГРН, содержащую обновленные данные о жилом помещении. Это можно сделать с
помощью электронных сервисов на сайте Росреестра, на сайте подведомственного
Федеральной кадастровой палате Росреестра, на портале Госуслуг, а также в
офисах МФЦ.
В соответствии с
четвертым изменением для застройщиков сокращены сроки регистрации последующих
договоров участия в долевом строительстве. При подаче застройщиками документов
через МФЦ сроки регистрации договоров участия в долевом строительстве сокращены
с 9 до 7 рабочих дней, при подаче документов в орган регистрации прав с 7 до 5
рабочих дней, срок регистрации в электронном виде будет составлять 3 рабочих
дня.
Пятое изменение коснулось
требований к техническому плану. Законом установлена специальная норма, которая
применяется, если подготовка технического плана в отношении учтенных до 1
января 2013 года зданий, сооружений или объектов незавершенного строительства
осуществляется для внесения в ЕГРН сведений о местоположении этих объектов на
земельном участке.
В этом случае для
подготовки технического плана не потребуется проектная документация, разрешение
на ввод объекта в эксплуатацию или разрешение на строительство. Также в состав
технического плана не нужно будет включать копии данных документов и планы всех
этажей здания, сооружения либо планы здания, сооружения.
Данные нормы позволят
сократить сроки и стоимость кадастровых работ и будут востребованы как
правообладателями таких объектов недвижимости, так и кадастровыми инженерами.
Кроме того, указанные нормы будут способствовать наполнению Единого
государственного реестра недвижимости сведениями о пространственном положении
объектов капитального строительства, увеличению количества объектов
недвижимости, расположение которых на местности может быть отображено на
публичной кадастровой карте.