Ленинградская область чествует «Звезд культуры»

Церемония награждения победителей конкурса «Звезда культуры» состоялась на площадке Дворца культуры города Кировска ─ в этом году учреждение признано лучшим в своей номинации.

Среди сельских клубов главный приз достался Бережковскому Дому культуры.

Лучшим специалистом по культурно-досуговой деятельности и развитию народного творчества стала Наталья Провоторова – режиссер-постановщик из Сосновского Дома творчества.

Лучшим среди музеев региона стал Литературно-художественный музей-усадьба «Приютино», а лучшим музейным специалистом стал Илья Бочков – методиста Выборгского объединенного музея-заповедника,

Лидеры среди библиотек распределились следующим образом: «Лучшей межпоселенческой библиотекой года» выбрана Кингисеппская центральная городская библиотека, «Лучшей городской библиотекой года» ─ городская библиотека имени Якова Ивановича Бередникова, филиал Тихвинской централизованной системы, «Лучшей поселковой (сельской) библиотекой года» ─ Мгинская объединенная библиотека.

Звания лучшего библиотекаря в этом году удостоена Ольга Ершова – методиста Межпоселенческого культурно-просветительского центра Киришского района.

В этом году в номинации «Лучшая городская детская музыкальная школа» победила Сосновоборская детская школа искусств им. О. А. Кипренского, среди сельских учреждений лидером стала Рощинская школа искусств в Выборгском районе, а лучшим педагогом детской музыкальной школы выбрана Наталья Чубарова – преподавателя Кировской детской музыкальной школы.

В номинации «Лучший народный коллектив самодеятельного художественного творчества года» главный приз получил народный самодеятельный коллектив ансамбль народного танца «Сурамень» Выборгского района.

Образцовый самодеятельный коллектив ансамбль танца «Славяночка» из города Коммунара Гатчинского района победил в номинации «Лучший детский коллектив самодеятельного художественного творчества года».

«Лучшими социально-культурными проектами года» выбраны 6 инициатив:

- проект «Большой поэт малого народа Николай Абрамов» Подпорожской центральной районной библиотекой,

- проект «История жизни – история края» Сланцевской межпоселенческой центральной районной библиотеки,

- проект «Агитбригада. Война и жизнь в 40-е фронтовые» Дома культуры «Калитино» Волосовского района,

- проект «Театральная азбука. Театр кукол от А до Я» Сосновоборского городского театрального центра «Волшебный фонарь»,

- проект «Знаем, бывали!» Бокситогорского межпоселенческого культурно-методического центра,

- проект «Морозкоград или волшебная разморозка желаний» Культурно-досугового центра города Сланцы.