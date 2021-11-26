Ленинградская область подсластит жизнь шейхов

Делегацию предприятий возглавил заместитель председателя правительства Ленинградской области ― председатель комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Дмитрий Ялов. В ходе визита он презентовал инвестиционные возможности Ленинградской области и провел ряд встреч с представителями бизнеса в ОАЭ.
За три дня бизнес-миссии областные компании провели
несколько десятков встреч с дистрибьютерами продуктов питания и побывали на
предприятиях в Абу-Даби, занимающихся нефтехимической переработкой.
Крупные дистрибьютеры, которые занимаются поставками
в торговые сети ОАЭ, заинтересовались замороженными ягодами и готовой
продукцией из ягод от «Ягод Карелии», а также замороженными десертами и
новинкой компании «Глобус Элит» ― сырным соусом. По итогам переговоров
областные предприятия готовы заключить контракты на поставку продукции из ягод
и замороженных тортов. «Рынок Ближнего Востока для нас новый. Мы довольны
итогами переговоров с представителями дистрибьютеров и надеемся, что они
перерастут в долгие партнерские отношения», ― отметил представитель компании
«Ягоды Карелии».
Предприятиям, занимающимся нефтехимической
переработкой в Абу-Даби, областной торговый дом «Амаро» презентовал свою
спецодежду, а компания «Альянс ПРО» ― технологии для очистки танкеров.
До конца года Центр поддержки экспорта Ленинградской
области проведет еще две бизнес-миссии для малых и средних предприятий региона,
планирующих развитие внешнеэкономической деятельности ― в Белоруссию и Алжир.
Напомним, международные встречи и бизнес-миссии для
предпринимателей организуются в рамках регионального проекта «Системные меры
содействия международной кооперации и экспорта» национального проекта
«Международная кооперация и экспорт», утвержденного майским указом Президента
Российской Федерации Владимира Путина.