Ленинградская область подсластит жизнь шейхов

Делегацию предприятий возглавил заместитель председателя правительства Ленинградской области ― председатель комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Дмитрий Ялов. В ходе визита он презентовал инвестиционные возможности Ленинградской области и провел ряд встреч с представителями бизнеса в ОАЭ.

За три дня бизнес-миссии областные компании провели несколько десятков встреч с дистрибьютерами продуктов питания и побывали на предприятиях в Абу-Даби, занимающихся нефтехимической переработкой.

Крупные дистрибьютеры, которые занимаются поставками в торговые сети ОАЭ, заинтересовались замороженными ягодами и готовой продукцией из ягод от «Ягод Карелии», а также замороженными десертами и новинкой компании «Глобус Элит» ― сырным соусом. По итогам переговоров областные предприятия готовы заключить контракты на поставку продукции из ягод и замороженных тортов. «Рынок Ближнего Востока для нас новый. Мы довольны итогами переговоров с представителями дистрибьютеров и надеемся, что они перерастут в долгие партнерские отношения», ― отметил представитель компании «Ягоды Карелии».

Предприятиям, занимающимся нефтехимической переработкой в Абу-Даби, областной торговый дом «Амаро» презентовал свою спецодежду, а компания «Альянс ПРО» ― технологии для очистки танкеров.

До конца года Центр поддержки экспорта Ленинградской области проведет еще две бизнес-миссии для малых и средних предприятий региона, планирующих развитие внешнеэкономической деятельности ― в Белоруссию и Алжир.

Напомним, международные встречи и бизнес-миссии для предпринимателей организуются в рамках регионального проекта «Системные меры содействия международной кооперации и экспорта» национального проекта «Международная кооперация и экспорт», утвержденного майским указом Президента Российской Федерации Владимира Путина.