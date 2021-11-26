Развод – через МФЦ

Как сообщается в пресс-службе МФЦ «Мои
документы» Ленобласти, теперь, чтобы развестись, необязательно обращаться в
ЗАГС или к мировым судьям – с бракоразводным процессом стали помогать в МФЦ.
Главным критерием подачи заявления на развод в центр является обоюдное согласие
супругов и отсутствие общих несовершеннолетних детей.
На данный момент услуга оказывается
не во всех районах 47 региона. Пока в МФЦ за разводом можно обратиться в центры
Всеволожского, Волховского, Гатчинского, Кировского, Кингисеппского,
Приозерского, Тихвинского районов и Сосновоборского городского округа.
В ведомстве
отметили, что при подаче заявления важно также учитывать место регистрации
брака. Например, если брак регистрировали в ЗАГСе Волховского района, то за его
расторжением нужно обращаться именно в Волховский филиал МФЦ. Подать
заявление можно также и по месту жительства одного из супругов.
К заявлению супруги должны приложить паспорта, свидетельство о заключении брака и оплаченную госпошлину – 650 рублей с каждого. Развод после приема заявления будет оформлен через месяц в органах ЗАГС.