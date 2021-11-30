Гатчину приняли в Союз балтийских городов

Выступая 30 ноября
на онлайн заседании исполнительного совета Союза балтийских городов, глава
Гатчинского района и города Гатчины Виталий Филоненко выразил слова
признательности за возможность присоединиться к большой и дружной семье Союза
балтийских городов.
- Вот уже 30 лет
Союз балтийских городов работает над расширением сотрудничества между странами
и городами региона Балтийского моря и улучшением жизни граждан по всему
региону. Для города Гатчины большая честь стать участником диалога, который
ведется между городами в различных сферах совместной проектной деятельности. У
нас есть успешный опыт международного сотрудничества, и мы готовы расширять
его. В рамках Союза балтийских городов Гатчина хотела бы присоединиться к
деятельности комиссии по молодежи. Уверен, что, объединив усилия в интересах
населения, мы сможем эффективно сотрудничать для достижения общих целей
безопасного и устойчивого развития региона Балтийского моря, - отметил Виталий
Филоненко.
После его
выступления участники заседания с интересом посмотрели видеофильм о Гатчине –
ее богатой истории, научном и промышленном потенциале, культурных традициях,
спорте и молодежи, после чего поступили предложения рассмотреть возможность
участия города не только в комиссии по молодежи, но и в других комиссиях Союза.
Виталий Филоненко поблагодарил коллег и сообщил, что в дальнейшем не исключает
возможность расширения контактов.
Союз балтийских
городов (СБГ) был учрежден в 1991 году в Гданьске на Конференции городов
региона Балтийского моря. Эта международная организация занимается развитием и
укреплением сотрудничества и обмена опытом между городами региона Балтийского
моря; представлением интересов городов в контактах с региональными,
национальными и международными структурами; содействием устойчивого
социально-экономического и экологического развития Балтийского региона при
соблюдении принципов местного и регионального самоуправления и распределению
властных полномочий; участием в формировании общей балтийской идентичности и
укреплении взаимопонимания между регионами.
Согласно уставу,
практическое взаимодействие Союза балтийских городов осуществляется в рамках семи
комиссий: по культуре, планированию, безопасности, устойчивому развитию,
молодежи, инклюзивности и здоровью, «умной» экономике и благосостоянию.