Гатчину приняли в Союз балтийских городов

Выступая 30 ноября на онлайн заседании исполнительного совета Союза балтийских городов, глава Гатчинского района и города Гатчины Виталий Филоненко выразил слова признательности за возможность присоединиться к большой и дружной семье Союза балтийских городов.

- Вот уже 30 лет Союз балтийских городов работает над расширением сотрудничества между странами и городами региона Балтийского моря и улучшением жизни граждан по всему региону. Для города Гатчины большая честь стать участником диалога, который ведется между городами в различных сферах совместной проектной деятельности. У нас есть успешный опыт международного сотрудничества, и мы готовы расширять его. В рамках Союза балтийских городов Гатчина хотела бы присоединиться к деятельности комиссии по молодежи. Уверен, что, объединив усилия в интересах населения, мы сможем эффективно сотрудничать для достижения общих целей безопасного и устойчивого развития региона Балтийского моря, - отметил Виталий Филоненко.

После его выступления участники заседания с интересом посмотрели видеофильм о Гатчине – ее богатой истории, научном и промышленном потенциале, культурных традициях, спорте и молодежи, после чего поступили предложения рассмотреть возможность участия города не только в комиссии по молодежи, но и в других комиссиях Союза. Виталий Филоненко поблагодарил коллег и сообщил, что в дальнейшем не исключает возможность расширения контактов.

Союз балтийских городов (СБГ) был учрежден в 1991 году в Гданьске на Конференции городов региона Балтийского моря. Эта международная организация занимается развитием и укреплением сотрудничества и обмена опытом между городами региона Балтийского моря; представлением интересов городов в контактах с региональными, национальными и международными структурами; содействием устойчивого социально-экономического и экологического развития Балтийского региона при соблюдении принципов местного и регионального самоуправления и распределению властных полномочий; участием в формировании общей балтийской идентичности и укреплении взаимопонимания между регионами.

Согласно уставу, практическое взаимодействие Союза балтийских городов осуществляется в рамках семи комиссий: по культуре, планированию, безопасности, устойчивому развитию, молодежи, инклюзивности и здоровью, «умной» экономике и благосостоянию.