Диалог с властью

- В поселке Пудость Гатчинского района закрыли водоразборную колонку. Когда ее восстановят?

Отвечает администрация Гатчинского района Ленинградской области.

Эксплуатирующая организация АО «Коммунальные системы Гатчинского района» после проведения ремонтно-восстановительных работ водоразборной колонки на улице Полевой запустила колонку в работу.

- Часть помещений школы поселка Кобралово Гатчинского района передают для размещения детского сада, так как существующий детский сад очень маленький. Учитывая, что вокруг поселка расположены земельные участки, выданные многодетным семьям, на будущий учебный год, школа может не принять всех желающих. Попадет ли школа в программу реновации, предполагающую строительство пришкольного стадиона или спортивной площадки? Планируется ли его строительство?

Отвечает комитет по строительству Ленинградской области.

По информации комитета образования Гатчинского района в поселке Кобралово планируется строительство детского сада. Ведутся работы по выбору земельного участка, подготовлен проект технико-экономического обоснования строительства нового объекта.

Строительство пришкольного стадиона находится на стадии рассмотрения. Заявка на включение школы в поселке Кобралово в план по реновации до 2025 года не подавалась.

Общая численность обучающихся в школе составляет 201 человек, средняя наполняемость классов – 16 человек, что позволяет школе дополнительно принимать детей на обучение.