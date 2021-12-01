Новогодняя ёлка – в каждый дом

Для того чтобы забрать к себе домой новогоднюю красавицу, в первую очередь, необходимо определиться с лесничеством, на территории которого планируется заготовка. Предварительно, перед посещением лесничества, для ускорения процесса оформления разрешительной документации, нужно заполнить 2 экземпляра договора купли-продажи по нулевой ставке. Скачать их можно здесь. В день заключения договора необходимо иметь при себе паспорт.

Основное правило неизменно: на одного человека может быть оформлено только одно дерево высотой до 3 метров, и вырублено оно может быть исключительно на том участке, который определён в документах. При транспортировке новогодней ели также необходимо иметь при себе договор купли-продажи.

В период проведения новогодней кампании сотрудниками лесничеств будет осуществляться усиленное патрулирование земель лесного фонда, на стационарных постах ГИБДД совместно с сотрудниками МВД России будут проводиться проверки транспортных средств на наличие необходимой документации на перевозку новогодних елей.

За заготовку новогодних деревьев вне границ, отведенных под рубку территории (даже при наличии договора на заготовку новогодней ели), гражданин может быть привлечён к административной ответственности, предусмотренной Кодексом РФ об административных правонарушениях, либо к уголовной ответственности в соответствии со статьёй 260 Уголовного кодекса РФ. Степень ответственности определяется в зависимости от территории, на которой было осуществлено правонарушение, и суммы причинённого ущерба.

Перечень лесничеств с указанием контактной информации, а также правила заготовки новогодних деревьев размещен на сайте комитета по природным ресурсам.