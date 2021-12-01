В почтовых отделениях Северо-Запада начала работать почта Деда Мороза

В Санкт-Петербурге новогодние почтовые ящики расположены
в почтовых отделениях Почты России по адресам: ул. Веденская, 10; ул. Котина, 2
и Лиговский проспект, 164.
Чтобы письмо попало к получателю, важно правильно
заполнить адресные строки на конверте и наклеить на него марку. На письмах Деду
Морозу в Великий Устюг, нужно указать: 162390, Россия, Вологодская область,
город Великий Устюг, Дом Деда Мороза.
«Отправить письмо Деду
Морозу можно в любом городе и селе Северо-Западного региона. Для этого нужно
просто опустить письмо новогоднему волшебнику в любой почтовый ящик, – они есть
в каждом почтовом отделении и на фасадах некоторых зданий. Наши сотрудники
бережно отсортируют все послания и доставят адресату», — пояснил директор макрорегиона Северо-Запад Почты
России Дмитрий Серебренников.
В этом году Почта России предлагает отправлять письма не только главному
Деду Морозу России в Великий Устюг, но и чародеям других регионов: Урал Морозу,
Ямалу Ири, удмуртскому дедушке Тол Бабаю, чувашскому Хел Мучи, марийскому Йушто
Кугыза, якутскому Чысхаану. В Татарстане новогодние конверты будет ждать Кыш
Бабай, в Улан-Удэ - Сааган Убгэн. Рядом со специальными новогодними почтовыми
ящиками установлены таблички с изображением сказочного персонажа того или иного
региона и его точным адресом. Так, на Северо-Западе жители Карелии смогут
написать письмо молодому волшебнику без бороды и посоха – Паккайне, что в
переводе с карельского языка означает «Морозец».
Сотрудники почты будут ежедневно сортировать новогодние послания и
направлять их в резиденцию Деда Мороза. В прошлом году Почта России доставила в
Великий Устюг свыше 221 000 писем с заветными желаниями детей и взрослых, из
них более 20 000 –
на Северо-Западе.
Фото пресс-службы "Почта России"