В почтовых отделениях Северо-Запада начала работать почта Деда Мороза

В Санкт-Петербурге новогодние почтовые ящики расположены в почтовых отделениях Почты России по адресам: ул. Веденская, 10; ул. Котина, 2 и Лиговский проспект, 164.

Чтобы письмо попало к получателю, важно правильно заполнить адресные строки на конверте и наклеить на него марку. На письмах Деду Морозу в Великий Устюг, нужно указать: 162390, Россия, Вологодская область, город Великий Устюг, Дом Деда Мороза.

«Отправить письмо Деду Морозу можно в любом городе и селе Северо-Западного региона. Для этого нужно просто опустить письмо новогоднему волшебнику в любой почтовый ящик, – они есть в каждом почтовом отделении и на фасадах некоторых зданий. Наши сотрудники бережно отсортируют все послания и доставят адресату», — пояснил директор макрорегиона Северо-Запад Почты России Дмитрий Серебренников.

В этом году Почта России предлагает отправлять письма не только главному Деду Морозу России в Великий Устюг, но и чародеям других регионов: Урал Морозу, Ямалу Ири, удмуртскому дедушке Тол Бабаю, чувашскому Хел Мучи, марийскому Йушто Кугыза, якутскому Чысхаану. В Татарстане новогодние конверты будет ждать Кыш Бабай, в Улан-Удэ - Сааган Убгэн. Рядом со специальными новогодними почтовыми ящиками установлены таблички с изображением сказочного персонажа того или иного региона и его точным адресом. Так, на Северо-Западе жители Карелии смогут написать письмо молодому волшебнику без бороды и посоха – Паккайне, что в переводе с карельского языка означает «Морозец».

Сотрудники почты будут ежедневно сортировать новогодние послания и направлять их в резиденцию Деда Мороза. В прошлом году Почта России доставила в Великий Устюг свыше 221 000 писем с заветными желаниями детей и взрослых, из них более 20 000 – на Северо-Западе.

Фото пресс-службы "Почта России"