Область поддержала субсидией общепит, спорт и кинотеатры

Комитет по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области распределил субсидии на общую сумму 17,5 млн рублей. С помощью этой субсидии предприниматели смогут возместить до 90% расходов по аренде помещений, оплаченных в период с августа по октябрь 2021 года.

По итогам рассмотрения заявок финансовая поддержка была предоставлена 73 предпринимателям. Средний размер субсидии составил около 240 тысяч рублей. Максимальные субсидии были предоставлены двум организациям с численностью более 25 сотрудников ― их размер составил 1 млн 78,5 тысяч рублей. Минимальный размер субсидии составил 6143 рубля.

Среди получателей большая часть поддержки была оказана предприятиям общественного питания ― 46 организаций из этой сферы суммарно получили 12,7 млн рублей. Также субсидии получили 7 предпринимателей из сферы спорта, 6 организаций из развлекательной сферы, 6 кинотеатров и по 4 бизнеса из сферы услуг салонов красоты и дополнительного образования.

«Мы получили хороший отклик от наших предпринимателей ― более ста заявок, и хороший результат по итогам их рассмотрения. Надеемся, что эта дополнительная поддержка поможет частично возместить те расходы, которые понесли предприятия в период ограничений из-за роста заболеваемости. Отмечу, что всего в этом году в Ленинградской области сумма прямой финансовой поддержки малых и средних предприятий по 11 различным видам субсидий и грантам составила около 680 млн рублей. Аналогичный объем средств предусмотрен и на 2022 год, этими мерами также могут воспользоваться предприятия пострадавших отраслей», ― прокомментировала председатель комитета по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области Светлана Нерушай.