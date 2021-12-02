Область поддержала субсидией общепит, спорт и кинотеатры

Комитет
по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской
области распределил субсидии на общую сумму 17,5 млн рублей. С помощью этой
субсидии предприниматели смогут возместить до 90% расходов по аренде помещений,
оплаченных в период с августа по октябрь 2021 года.
По
итогам рассмотрения заявок финансовая поддержка была предоставлена 73
предпринимателям. Средний размер субсидии составил около 240 тысяч рублей.
Максимальные субсидии были предоставлены двум организациям с численностью более
25 сотрудников ― их размер составил 1 млн 78,5 тысяч рублей. Минимальный размер
субсидии составил 6143 рубля.
Среди
получателей большая часть поддержки была оказана предприятиям общественного
питания ― 46 организаций из этой сферы суммарно получили 12,7 млн рублей. Также
субсидии получили 7 предпринимателей из сферы спорта, 6 организаций из
развлекательной сферы, 6 кинотеатров и по 4 бизнеса из сферы услуг салонов
красоты и дополнительного образования.
«Мы
получили хороший отклик от наших предпринимателей ― более ста заявок, и хороший
результат по итогам их рассмотрения. Надеемся, что эта дополнительная поддержка
поможет частично возместить те расходы, которые понесли предприятия в период
ограничений из-за роста заболеваемости. Отмечу, что всего в этом году в
Ленинградской области сумма прямой финансовой поддержки малых и средних
предприятий по 11 различным видам субсидий и грантам составила около 680 млн
рублей. Аналогичный объем средств предусмотрен и на 2022 год, этими мерами
также могут воспользоваться предприятия пострадавших отраслей», ―
прокомментировала председатель комитета по развитию малого, среднего бизнеса и
потребительского рынка Ленинградской области Светлана Нерушай.