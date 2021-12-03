Губернаторская поддержка – учителям олимпиадников из Гатчины

Губернаторская поддержка – учителям олимпиадников из Гатчины

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко подписал соответствующее распоряжение. Согласно документу, их получат 13 ленинградских педагогов, чьи ученики победили, или заняли призовые места на Всероссийской олимпиаде школьников. Размер денежного поощрения составляет 120 и 240 тысяч рублей в зависимости от места, которое занял ученик.

Рубрики : Образование     03 Dec 2021

«Победа во Всероссийской олимпиаде ― это командная работа. Мы выплачиваем премии ребятам ― призерам и победителям олимпиад, но считаем необходимым поддержать и их педагогов-наставников. Это стимулирует учителей вкладывать свои силы в подготовку детей», ― прокомментировал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

Ранее глава региона подписал распоряжение о награждении победителей и призеров олимпиады. Победителями олимпиады в 2021 году стали Алексей Белов из Гатчинской школы №2, Алина Хамцова из гатчинской гимназии им. Ушинского и Мария Фащевская из центра образования «Кудрово», также десять ребят завоевали призовые места. Победителям будет направлена губернаторская премия в размере 240 тысяч рублей, а призерам ― 120 тысяч рублей.



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