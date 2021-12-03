Губернаторская поддержка – учителям олимпиадников из Гатчины

«Победа во Всероссийской олимпиаде ― это командная работа. Мы выплачиваем премии ребятам ― призерам и победителям олимпиад, но считаем необходимым поддержать и их педагогов-наставников. Это стимулирует учителей вкладывать свои силы в подготовку детей», ― прокомментировал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

Ранее глава региона подписал распоряжение о награждении победителей и призеров олимпиады. Победителями олимпиады в 2021 году стали Алексей Белов из Гатчинской школы №2, Алина Хамцова из гатчинской гимназии им. Ушинского и Мария Фащевская из центра образования «Кудрово», также десять ребят завоевали призовые места. Победителям будет направлена губернаторская премия в размере 240 тысяч рублей, а призерам ― 120 тысяч рублей.







