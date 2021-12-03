Ленинградские фестивали ─ лучшие в России

Фестиваль «Дым над водой. От классики до рока» победил в номинации «Лучшее туристическое событие в области культуры и искусства – население свыше 100 000 человек». Туристский мотофестиваль «Baltic Rally» в Выборге превзошел всех в номинации «Лучшее туристическое событие в области культуры и искусства – население до 100 000», а «Рыцарские сезоны в Выборге» — в номинации «Лучшее туристическое событие исторической направленности».

II хоровой фестиваль Ленинградской области стал победителем в номинации «Лучшее туристическое событие в гибридном формате». Ещё один Гран-при завоевал курорт «Игора», расположенный в Приозерском районе Ленинградской области, в номинации «Лучшая природно-рекреационная зона для проведения турсобытия».

Первому туристскому фестивалю «Венок славы Александра Невского», впервые прошедшему в этом году в Старой Ладоге, жюри премии присудило 2 место.

«Для событийных мероприятий Ленинградской области 5 Гран-при — это рекорд», — отметили в комитете по культуре и туризму Ленинградской области, который оказывал помощь в организации и проведении событийных мероприятий-победителей Национальной премии.