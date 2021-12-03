Ленинградские фестивали ─ лучшие в России

Фестиваль «Дым над водой.
От классики до рока» победил в номинации «Лучшее туристическое событие в
области культуры и искусства – население свыше 100 000 человек». Туристский
мотофестиваль «Baltic Rally» в Выборге превзошел всех в номинации «Лучшее
туристическое событие в области культуры и искусства – население до 100 000», а
«Рыцарские сезоны в Выборге» — в номинации «Лучшее туристическое событие
исторической направленности».
II хоровой фестиваль
Ленинградской области стал победителем в номинации «Лучшее туристическое
событие в гибридном формате». Ещё один Гран-при завоевал курорт «Игора»,
расположенный в Приозерском районе Ленинградской области, в номинации «Лучшая
природно-рекреационная зона для проведения турсобытия».
Первому туристскому
фестивалю «Венок славы Александра Невского», впервые прошедшему в этом году в
Старой Ладоге, жюри премии присудило 2 место.
«Для событийных
мероприятий Ленинградской области 5 Гран-при — это рекорд», — отметили в
комитете по культуре и туризму Ленинградской области, который оказывал помощь в
организации и проведении событийных
мероприятий-победителей Национальной премии.