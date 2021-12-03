Место, где зимует лето, нашлось в Гатчинском районе

Совместный проект по рециклинговой экономике, где отходы одного производства используются в работе другого разработали фермеры Александр Лебедев и Антон Алексеев в ходе обучения по программе бизнес-акселерации, которую организовала администрация Ленинградской области вместе с бизнес-школой «Сколково».

В рамках проекта построена теплица с полезной площадью 700 кв. м и мощностью 1 тонна ягод в месяц. На осетровой ферме введены в строй две очереди мощностей по выращиванию рыбы ― до 50 тонн в год и собственный цех по переработке рыбы. Сейчас фермеры создают сельскохозяйственный потребительский кооператив.

Сумма гранта «Агростартап» на тепличный комплекс ― 3 млн рублей, осетровое хозяйство получило грант для начинающих «Ленинградский фермер» (1,5 млн. рублей) и субсидии на корма.