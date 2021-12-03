Тренер Андрей Комов из Сиверского удостоен почетного звания

Званий «Почетный работник
физической культуры и спорта Ленинградской области» удостоены руководитель
Спортивной школы олимпийского резерва «НИКА» Андрей Комов, директор Центра
спортивной подготовки сборных команд Ленинградской области Юрий Суворов и
президент Федерации велосипедного спорта Ленинградской области Алексей
Редаков.
Андрей Семенович Комов
работает в отрасли 33 года. Награжден Почетным знаком «Отличник физической
культуры и спорта», Благодарностью и Почетной грамотой губернатора
Ленинградской области.