Тренер Андрей Комов из Сиверского удостоен почетного звания

Тренер Андрей Комов из Сиверского удостоен почетного звания

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко присвоил почетные звания трем работникам спортивных организаций региона за их многолетнюю добросовестную работу и большой вклад в развитие физической культуры и спорта.

Рубрики : Спорт     03 Dec 2021

Званий «Почетный работник физической культуры и спорта Ленинградской области» удостоены руководитель Спортивной школы олимпийского резерва «НИКА» Андрей Комов, директор Центра спортивной подготовки сборных команд Ленинградской области Юрий Суворов и президент Федерации велосипедного спорта Ленинградской области Алексей Редаков. 

Андрей Семенович Комов работает в отрасли 33 года. Награжден Почетным знаком «Отличник физической культуры и спорта», Благодарностью и Почетной грамотой губернатора Ленинградской области.

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