218 АРЗ знакомит с программой развития

Управляющий директор АО
«218 АРЗ» Дмитрий Виноградов рассказал об основных направлениях программы
развития и ответил на вопросы.
Журналисты прошли по
цехам, познакомились с испытательными центрами для самолетных и вертолетных
двигателей, увидели, как восстанавливают детали и собирают двигатели, где будут
ремонтировать газотурбинные установки и еще много интересного.
Журналистов сопровождали
технический директор П.А. Ишкинина, руководитель производственного комплекса
А.П. Милованов и главный инженер О.И. Иванов.
Подробности - в ближайшем
номере газеты «Гатчинская правда».