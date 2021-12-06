218 АРЗ знакомит с программой развития

Управляющий директор АО «218 АРЗ» Дмитрий Виноградов рассказал об основных направлениях программы развития и ответил на вопросы.

Журналисты прошли по цехам, познакомились с испытательными центрами для самолетных и вертолетных двигателей, увидели, как восстанавливают детали и собирают двигатели, где будут ремонтировать газотурбинные установки и еще много интересного.

Журналистов сопровождали технический директор П.А. Ишкинина, руководитель производственного комплекса А.П. Милованов и главный инженер О.И. Иванов.

Подробности - в ближайшем номере газеты «Гатчинская правда».