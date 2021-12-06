Гатчинский теннисист - серебряный призер Первенства мира

Гатчинский теннисист - серебряный призер Первенства мира

Воспитанник сиверской Спортивной школы олимпийского резерва «НИКА» Максим Гребнев занял 2 место на Первенстве Мира по настольному теннису среди юниоров до 19 лет.

Рубрики : Спорт     06 Dec 2021

Первенство Мира по настольному теннису среди юниоров до 19 лет проходит сейчас в португальском городе Вила-Нова-де-Гайя.

Спортсмен из Сиверской участвует в соревнованиях в составе юниорской сборной команды России по настольному теннису. На сегодняшний день российская сборная выиграла у Словакии, Бельгии и Германии со счетом 3-0, но на встрече за золото уступила сборной Китая со счетом 0-3.

Командные соревнования Первенства уже завершились, но начались игры личных соревнований в одиночном, парном и смешанном парном разрядах.

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