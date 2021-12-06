Гатчинский теннисист - серебряный призер Первенства мира

Первенство Мира по
настольному теннису среди юниоров до 19 лет проходит сейчас в португальском
городе Вила-Нова-де-Гайя.
Спортсмен из Сиверской участвует в соревнованиях в составе юниорской сборной команды России по
настольному теннису. На сегодняшний день российская сборная выиграла у
Словакии, Бельгии и Германии со счетом 3-0, но на встрече за золото уступила
сборной Китая со счетом 0-3.
Командные соревнования
Первенства уже завершились, но начались игры личных соревнований в одиночном,
парном и смешанном парном разрядах.