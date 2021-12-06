О подвигах Александра Невского расскажут в Тайцах

В экспозицию вошли фоторепродукции миниатюр Лицевого летописного свода XVI века, копий произведений искусства художников XVIII-XIX веков — Генриха Семирадского, Михаила Несторова, Владимира Боровиковского, Виктора Васнецова, советских плакатов и афиш, а также картин современных авторов ― Ирины Антоновской, Александра Добрягина, Юрия Пантюхина.

Выставка раскрывает образ Александра Невского, как национального героя, актуального в разные периоды истории нашей страны.

Выставка в парке усадьбы Демидова в Тайцах продолжит работать весь декабрь. Место проведения выбрано не случайно ― Александр Невский был небесным покровителем первого владельца и основателя дворцово-паркового ансамбля в Тайцах Александра Григорьевича Демидова.

Напомним, что выставка приурочена к 800-летию со дня рождения святого благоверного князя. В проекте приняли участие Государственный музей истории религии, Третьяковская галерея, Российская национальная библиотека. Организатором выставки является Парковое агентство Ленинградской области.