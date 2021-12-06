О подвигах Александра Невского расскажут в Тайцах

В экспозицию вошли
фоторепродукции миниатюр Лицевого летописного свода XVI века, копий
произведений искусства художников XVIII-XIX веков — Генриха Семирадского,
Михаила Несторова, Владимира Боровиковского, Виктора Васнецова, советских
плакатов и афиш, а также картин современных авторов ― Ирины Антоновской,
Александра Добрягина, Юрия Пантюхина.
Выставка раскрывает образ
Александра Невского, как национального героя, актуального в разные периоды
истории нашей страны.
Выставка в парке усадьбы
Демидова в Тайцах продолжит работать весь декабрь. Место проведения выбрано не
случайно ― Александр Невский был небесным покровителем первого владельца и
основателя дворцово-паркового ансамбля в Тайцах Александра Григорьевича Демидова.
Напомним, что выставка
приурочена к 800-летию со дня рождения святого благоверного князя. В проекте
приняли участие Государственный музей истории религии, Третьяковская галерея,
Российская национальная библиотека. Организатором выставки является Парковое
агентство Ленинградской области.