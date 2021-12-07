Макдоналдс напомнит детям о важности соблюдения правил дорожного движения

С 6 по 19 декабря юные посетители
предприятий Макдоналдс в Санкт-Петербурге и Ленинградской области смогут пройти
тест на знание правил дорожного движения — для этого достаточно навести телефон
на QR-код, расположенный на стойке с игрушками Хэппи Мил.
Цель проекта –
предоставить детям и взрослым возможность выучить и запомнить правила дорожного
движения через игру. За последние 10 лет благодаря совместным усилиям
транспортного комплекса Москвы и Госавтоинспекции удалось добиться снижения
детского травматизма. Например, только в Москве число детей, погибших в ДТП,
снизилось в четыре раза, а число пострадавших – на 40%. Таким образом,
инициатива Макдоналдс и ЦОДД поможет сохранить жизнь и здоровье детей, показав,
как лучше вести себя на оживленных улицах.
Тест включает десять
вопросов, ответив на которые, гости смогут получить приз от Макдоналдс в виде
промокода на один из полезных продуктов: пюре Агуша, яблочные дольки или
морковные палочки
«Ежедневно в предприятия
Макдоналдс по всей России приходят тысячи семей с детьми. Компания ценит своих
гостей и запускает подобные инициативы, чтобы встречи с Макдоналдс были не
только весёлыми, но и полезными», — говорит Анна Сошинская, старший директор по
корпоративным коммуникациям и устойчивому развитию Макдоналдс в России.
«Безопасность детей и подростков на дороге остаются приоритетом для Центра
организации дорожного движения. Мы устанавливаем новые светофоры, обустраиваем
пешеходные переходы, делаем островки безопасности для пешеходов, особенно для
детей, которые идут в школу самостоятельно. Очень важно перед новогодними
праздниками еще раз напомнить детям и их родителям, самые главные правила
поведения на дорогах», — отметили в пресс- службе ЦОДД.