Макдоналдс напомнит детям о важности соблюдения правил дорожного движения

С 6 по 19 декабря юные посетители предприятий Макдоналдс в Санкт-Петербурге и Ленинградской области смогут пройти тест на знание правил дорожного движения — для этого достаточно навести телефон на QR-код, расположенный на стойке с игрушками Хэппи Мил.

Цель проекта – предоставить детям и взрослым возможность выучить и запомнить правила дорожного движения через игру. За последние 10 лет благодаря совместным усилиям транспортного комплекса Москвы и Госавтоинспекции удалось добиться снижения детского травматизма. Например, только в Москве число детей, погибших в ДТП, снизилось в четыре раза, а число пострадавших – на 40%. Таким образом, инициатива Макдоналдс и ЦОДД поможет сохранить жизнь и здоровье детей, показав, как лучше вести себя на оживленных улицах.

Тест включает десять вопросов, ответив на которые, гости смогут получить приз от Макдоналдс в виде промокода на один из полезных продуктов: пюре Агуша, яблочные дольки или морковные палочки

«Ежедневно в предприятия Макдоналдс по всей России приходят тысячи семей с детьми. Компания ценит своих гостей и запускает подобные инициативы, чтобы встречи с Макдоналдс были не только весёлыми, но и полезными», — говорит Анна Сошинская, старший директор по корпоративным коммуникациям и устойчивому развитию Макдоналдс в России. «Безопасность детей и подростков на дороге остаются приоритетом для Центра организации дорожного движения. Мы устанавливаем новые светофоры, обустраиваем пешеходные переходы, делаем островки безопасности для пешеходов, особенно для детей, которые идут в школу самостоятельно. Очень важно перед новогодними праздниками еще раз напомнить детям и их родителям, самые главные правила поведения на дорогах», — отметили в пресс- службе ЦОДД.