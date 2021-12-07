Центры занятости меняются для жителей

Презентация нового кадрового центра «Работа России», открывшегося на базе Гатчинского филиала Биржи труда, состоялась накануне в Единый день трудоустройства в Ленинградской области.

Модернизация центров занятости области проводится в рамках реализации федерального проекта «Содействие занятости» нацпроекта «Демография». До 2024 года не менее четырех центров в области переоснастят. На очереди после Гатчины филиал в Тосно. Центры занятости станут государственными кадровыми агентствами, работающими в соответствии с принципами бережливого производства. Услуги клиентам будут оказываться комплексно ― в соответствии с жизненными ситуациями граждан и работодателей. При этом большинство услуг центр занятости будет предоставлять в электронном виде.

Единый день трудоустройства (ЕДТ) второй год подряд проходит в онлайн-формате и собрал несколько сотен участников. В этом году большую ярмарку вакансий сменили выступления экспертов, которые делились с аудиторией своим опытом в сфере HR. Профессиональные коучи рассказали слушателям о возможностях, которые предоставляет портал «Работа в России», об особенностях дополнительного образования, его достоинствах и недостатках, дали советы по развитию профессионального потенциала и эффективному поиску работы, ответили на поступающие вопросы.