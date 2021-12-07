Центры занятости меняются для жителей

Презентация нового
кадрового центра «Работа России», открывшегося на базе Гатчинского филиала
Биржи труда, состоялась накануне в Единый день трудоустройства в Ленинградской
области.
Модернизация центров
занятости области проводится в рамках реализации федерального проекта
«Содействие занятости» нацпроекта «Демография». До 2024 года не менее четырех
центров в области переоснастят. На очереди после Гатчины филиал в Тосно. Центры
занятости станут государственными кадровыми агентствами, работающими в
соответствии с принципами бережливого производства. Услуги клиентам будут
оказываться комплексно ― в соответствии с жизненными ситуациями граждан и
работодателей. При этом большинство услуг центр занятости будет предоставлять в
электронном виде.
Единый день
трудоустройства (ЕДТ) второй год подряд проходит в онлайн-формате и собрал
несколько сотен участников. В этом году большую ярмарку вакансий сменили
выступления экспертов, которые делились с аудиторией своим опытом в сфере HR.
Профессиональные коучи рассказали слушателям о возможностях, которые
предоставляет портал «Работа в России», об особенностях дополнительного
образования, его достоинствах и недостатках, дали советы по развитию
профессионального потенциала и эффективному поиску работы, ответили на
поступающие вопросы.