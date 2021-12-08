Дорожники поддерживают обратную связь с жителями Ленинградской области

В общей сложности на каждый объект ремонта, а их в этом году было больше 20 адресов, «Ленавтодор» организовал минимум три контрольных выезда на начало, середину и приемку выполненных работ. Летом дорожники продемонстрировали всем желающим работу лаборатории, где проверялся новый асфальт Гостилицкого шоссе, а жители Всеволожска оценили укладку цветного асфальта на новом путепроводе.

«Один из примеров хорошей обратной связи с автомобилистами — выполненный ремонт дороги Волосово — Копорье. В прошлом году к нам обратились жители, мы провели несколько встреч, что называется, на земле и этим летом отремонтировали почти 15 километров трассы», — подчеркнул глава дорожного комитета Ленинградской области Денис Седов.

Помимо прямого общения с жителями, дорожники области конструктивно сотрудничают с региональным отделением «Общероссийского народного фронта»: общественники вносят свои предложения для формирования адресной ремонтной программы и принимают участие в оценке качества выполненных работ.

Напомним, в этом году благодаря дорожному нацпроекту было отремонтировано почти 200 километров областных трасс.

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