Дорожники поддерживают обратную связь с жителями Ленинградской области

В общей сложности на
каждый объект ремонта, а их в этом году было больше 20 адресов, «Ленавтодор»
организовал минимум три контрольных выезда на начало, середину и приемку
выполненных работ. Летом дорожники продемонстрировали всем желающим работу
лаборатории, где проверялся новый асфальт Гостилицкого шоссе, а жители
Всеволожска оценили укладку цветного асфальта на новом путепроводе.
«Один из примеров хорошей
обратной связи с автомобилистами — выполненный ремонт дороги Волосово —
Копорье. В прошлом году к нам обратились жители, мы провели несколько встреч,
что называется, на земле и этим летом отремонтировали почти 15 километров
трассы», — подчеркнул глава дорожного комитета Ленинградской области Денис
Седов.
Помимо прямого общения с
жителями, дорожники области конструктивно сотрудничают с региональным
отделением «Общероссийского народного фронта»: общественники вносят свои
предложения для формирования адресной ремонтной программы и принимают участие в
оценке качества выполненных работ.
Напомним, в этом году
благодаря дорожному нацпроекту было отремонтировано почти 200 километров
областных трасс.
Дорожный комитет и
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