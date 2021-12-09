КЛИО и Войсковицкая школа искусств

Современная школа искусств в Войсковицах – наследница

Войсковицкой детской музыкальной школы, которую, фактически, создал ее первый директор Эрик Иогансович Алаберг в 1976 году. Начиналось все с 76 учеников, а к 1988 году число учащихся перевалило за 200. Сложился хороший коллектив преподавателей, в состав школы входило семь филиалов в разных населенных пунктах района.

Статус школы искусств Войсковицкая ДМШ получила в 1989 году, когда в ходе реорганизации, проведённой молодым директором Александром Крушельницким, школа разделилась на две самостоятельные единицы – в Войсковицах и Сяськелево. Сейчас в школе преподается инструментальное и вокальное исполнительство, хореография, декоративно-прикладное творчество, искусство театра. Есть предпрофессиональные и общеразвивающие программы. Процент охвата детского населения большой – в школе, включая филиал в с. Никольском, учатся 370 человек. Каждый находит возможность для самореализации.

По следам «художника одного натюрморта»

В коридоре школы – выставка работ учащихся художественного отделения, от начинающих до выпускников. Экспозиция все время меняется. Сейчас это – графика, классический рисунок. Но выполнен он оригинальным способом: черной гелиевой ручкой, косыми штрихами и «сеточкой».

- Эта графика – наше «ноу-хау», – поясняет преподаватель класса декоративно-прикладного искусства Екатерина Борисовна Милушкина. – Мы ее придумали для нашего отдела. Во время войны был такой итальянский художник Джорджо Моранди, его называли художником одного натюрморта. Предметы, которые он рисовал, кочевали из одного натюрморта в другой. Всю свою живопись он перевел в графику, и ребята рисуют эти предметы. А сейчас у нас тема – «Новый год», дети рисуют композиции по мотивам зимних сказок, гуашью и пастелью.

Войсковицкая школа искусств – единственная в регионе, где преподается ковроткачество по авторской программе педагогов, членов Союза художников Екатерины Милушкиной и Ольги Олейниковой. В прошлом году по их авторской работе выпустили методическое пособие «Ковроткачество». Программа войсковицких преподавателей активно изучается школами Северо-Западного региона.

В группу ткачей принимаются дети с десяти с половиной лет, потому что в программе есть предмет «рисунок», а маленькие дети рисуют предметы плоско. Им тяжело объяснить перспективу. Ковроткачеству учатся и мальчики, и девочки. Работа кропотливая, требует полного внимания, иначе придется распускать – юный ткач или ткачиха расстроятся.

- Мы работаем по технологии старинных шпалер, – рассказывает Екатерина Борисовна. – В программе у нас есть копии работ известных мастеров, растительный и животный мир, пейзажи, натюрморты – всего шесть тем. В том числе автопортреты. В них дети могут самовыражаться.

Сначала делается эскиз на маленькой форматке, потом – рисунок в натуральную величину, который прикрепляется к основе, и дети сидят ткут. Работа рассчитана на полгода. За учебный год они должны сделать две работы. С каждым годом сложность повышается. Если в первых классах ребята создают композиции из геометрических фигур, то потом появляется натюрморт, фрукты, дальше должна быть уже более четкая линия предмета, а в предмете, внутри, сложные цвета. Обязательно присутствует тема гор и городского пейзажа.

В концертно-выставочном зале школы стены украшены небольшими ковриками – работами юных мастеров. Все они посвящены разным сюжетам, сложность некоторых рисунков поражает воображение. Эта выставка тоже периодически обновляется – по мере поступления готовых ковров.

К слову, за последние годы в петербургский реставрационный колледж поступило с десяток выпускников отделения декоративно-прикладного творчества. Занятия в школе искусств не проходят даром.

Кино и царская охота

В Войсковицкой ДШИ уже третий год работает исторический музей. Это уникальный проект – нигде в школах искусств области краеведческих и исторических музеев нет. Идея родилась в связи с Войсковицкой усадьбой, утраченной еще в конце прошлого века. Это была летняя охотничья резиденция Николая II. Вся эпоха последнего русского императора связана с Войсковицами. Он приезжал сюда и на машине, и на поезде, поэтому на станции был построен очень красивый вокзал. Но эти исторические факты как-то сами собой канули в Лету. В школе решили восстановить богатую историю края.

Сначала материалов не было. Краевед, историк Андрей Бурлаков занялся изысканиями.

- Я окунулся в архивы, обратился в Гатчинский дворец, – рассказывает Андрей Вячеславович. – Оказалось, искать есть что. Дворец помог в поисках изображений. Было найдено несколько фотографий, на основании которых сделали это панно с изображением усадьбы. И макет в центре зала на витрине, который в апреле этого года открыл давний друг школы, председатель жюри конкурса детской эстрадной песни «Золотой ключ», заслуженный артист России Альберт Асадуллин.

Теперь мы можем представить, как выглядела одна из старейших усадеб более столетия назад. Она несколько раз меняла владельцев, и один из последних продал ее императорскому ведомству для создания охотничьей базы. Сейчас на этом месте – коттеджная застройка. Но есть идея поставить памятный знак.

…Вообще, Войсковицы – старинное селение. Найденным здесь курганным захоронениям – а их тут больше 200 на одном месте – свыше 1000 лет. Именно поэтому в историческом музее Войсковицкой школы искусств представлены разные эпохи и разные направления. Есть здесь и редкие экспонаты. Например, каменный топор, свидетельствующий о том, что люди в этих местах поселились еще раньше, чем принято думать.

Много предметов, связанных с охотой. Это – подарки. Как отмечает Андрей Бурлаков, школа никогда ничего не покупала – все экспонаты преподнесены в дар. Один из главных дарителей – выпускник Войсковицкой школы Евгений Украйничук, который поднял здесь металлоискателем монеты, пуговицы, французскую медаль 1848 года, пломбы и многое другое. В экспозицию вошло не все – часть экспонатов хранится в фондах.

Есть в музее финский стенд. Жители Войсковиц до сих пор находят у себя на чердаках старинные вещи, принадлежавшие коренному населению войсковицкой земли. Например, уникальный гребень для волос XIX века, молитвенники, предметы быта.

В музее представлена и Петровская эпоха. В XVIII веке в Войсковицах была база знаменитого Петербургского кадетского корпуса и огород, где кадеты выращивали себе овощи. База просуществовала почти полвека.

Отдельная экспозиция музея посвящена кино. Вокзал в Войсковицах (тоже исчезнувший) представлял собой настолько интересную фактуру, что киношники более 20 лет снимали здесь фильмы: «Утомленные солнцем – 2», «Господа офицеры» и другие. О киносъемках в Войсковицах и об истории вокзала снят отдельный документальный фильм, который сам по себе – интересное кино.

Музей Войсковицкой ДШИ продолжает пополняться. Рядом открыт маленький зал, посвященный быту финнов-ингерманландцев. Здесь есть очень редкие вещи – такие, как насос для раздувания самовара (очень похожий на велосипедный), корыто – живая иллюстрация к сказке о рыбаке и рыбке.

- Нам очень помогает большой друг нашей школы – депутат Законодательного собрания Ленинградской области Татьяна Бездетко. Она выделила значительную сумму на воплощение проектов, которые способны «удивить», – говорит Андрей Бурлаков. – Благодаря этому мы заказали оформление второго зала. Художник уже работает. Несколько стендов будут посвящены народам, которые населяли эту землю.

Но, как заметил Андрей Вячеславович, несмотря на достигнутые успехи на музейном поприще, история только начинается, и многие находки еще впереди.

Учхоз и КЛИО

Одна из главных идей заключается в том, чтобы экскурсии по музею вели дети. В Войсковицкой школе искусств разработана учебная программа «Школьный музей». Это уникальный курс – ни одна школа искусств не готовит экскурсоводов.

- Мы сделали презентацию музея и пригласили наших учеников театрального отдела, – рассказывает преподаватель театрального искусства и школы экскурсоводов Ольга Александровна Захарова. – Когда Андрей Вячеславович провел для ребят экскурсию, они были крайне удивлены. Оказалось, что их родные Войсковицы – не только Дом культуры и птицефабрика, как принято думать. Это поселок с богатейшей историей. Детям предложили изучить эту тему более углубленно. Андрей Вячеславович помог составить тексты, и теперь мы готовим экскурсоводов. Ребята выбрали темы: «Дворянские гнезда», «Железнодорожная станция», «Войсковицы – охотничья столица». Сейчас мы готовим тему для младших учеников ДШИ «Малая родина на карте России».

Тексты довольно сложные. У нас учатся семь человек в возрасте от 10 до 15 лет. И мы начинаем готовить малышей. Их надо постепенно приводить в эти стены и начинать урок с понятия, что такое музей, правила поведения в музее.

Конечно, исторический музей в Войсковицкой школе искусств открыт не только для собственных учеников. Сюда могут прийти все, кто интересуется историей малой родины. Музей уже посетили учащиеся средних и старших классов общеобразовательной школы.

- Этот проект мы назвали «КЛИО», – поясняет директор Войсковицкой школы искусств Александр Дмитриевич Крушельницкий. – В данном случае это не только имя музы истории, но и аббревиатура: «Книга летописей исторических открытий». Наша миссия – отразить события, происходившие на этой земле. Мы – летописцы.

…Сверхзадача Войсковицкой школы искусств – привить подрастающему поколению интерес к родному краю и гордость за землю предков. А для этого надо восстановить события полуторавековой давности – и старше, и отразить это все в музейных экспозициях.

Что, например, происходило с Войсковицкой усадьбой после революции? А после октября 1917 года это была база Ленинградского института свиноводства. И сюда приезжали студенты – на практику. Вести учебное хозяйство. С тех пор это место стало называться Учхозом. Такая вот альтернатива царской охоте. Теперь стоит задача вернуть память о дореволюционных событиях, чтобы наши потомки могли гордиться не только успехами свиноводства. Начало большой работе положено.

Екатерина Дзюба