Ленинградские школьники против коррупции

Задача конкурса, проводимого в регионе пятый раз, ― воспитание у подрастающего поколения нетерпимости к коррупционному поведению.

В 2021-2022 учебном году конкурс будет проведен в три этапа: школьный, муниципальный, областной, по итогам которых профессиональное жюри выберет лучшие творческие работы.

С учетом того, что творческое состязание вызывает большой интерес среди школьников Ленинградской области, было решено увеличить число номинаций по жанрам и тематическим направлениям, которые являются основой для сюжетной линии видеоролика.

Жанр видеоролика, развитие сюжета, обстоятельства, смысловую нагрузку участникам предстоит определить самостоятельно. Это даст им возможность продемонстрировать собственное представление об особенностях проявления коррупции в повседневной жизни и задуматься о ее причинах и негативных последствиях.

По итогам конкурса победители и лауреаты будут награждены дипломами и подарками.