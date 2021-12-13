Ленинградцы собирают подарки для четвероногих

Пакеты с кормом можно сразу разместить в помещении МФЦ под новогодней елкой. Также участники акции могут опубликовать пост об этом в соцсетях с хештегом #сытыйновыйгод.

Первой площадкой, с которой началась эта акция, стал МФЦ «Приозерский». Местные жители с удовольствием откликнулись на призыв, и под новогодней ёлкой в многофункциональном центре уже готова первая партия вкусных подарков для братьев наших меньших.

Напоминаем также, начиная с марта 2021 года в МФЦ Приозерского, Всеволожского и Гатчинского районов действует программа Управления ветеринарии по Ленинградской области «Мы в ответе за тех, кого приручили», направленная на сокращение числа бездомных животных. Изучить портфолио своего будущего питомца можно на специальных интерактивных устройствах (инфоматах) на территории МФЦ.

Сервис помогает жителям региона подобрать себе верного друга из приюта для бездомных животных, а специалисты-ветеринары всегда проконсультируют по вопросу его содержания. В следующем году в этот проект будут вовлечены новые площадки МФЦ.

#сытыйновыйгод