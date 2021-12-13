Валерий Исаков — автоволонтёр «серебряного» возраста

На церемонии награждения лауреатов региональной премии «Доброволец Ленинградской области» Валерию Исакову была вручена награда в специальной номинации «Мы вместе». Также ему передали благодарность от имени губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко за неоценимый вклад в организацию всероссийской акции по помощи пожилым людям, находящимся в вынужденной самоизоляции в связи с пандемией коронавируса.

Имя Валерия Исакова известно многим гатчинцам разных поколений. Человеком с большой буквы называют его в Сиверском поселении, где он проживает. Валерий Семенович — житель блокадного Ленинграда, волонтер «серебряного возраста» и основатель уникального музея, посвященного блокаде Ленинграда.

Валерий Семенович родился в 1941 году в Ленинграде. Здесь его семью застала Великая Отечественная война. Он рос в блокадном Ленинграде, сумел выжить и спустя много лет вместе со своей супругой, Галиной Александровной, собрал уникальную экспозицию, посвященную блокадному городу. Со своим передвижным музеем чета Исаковых побывала во многих школах, детских садах, учреждениях культуры, рассказывая детям и взрослым правду о тех горьких и страшных годах.

Валерий Семенович Исаков — сам человек далеко уже не молодой. И, тем не менее, он одним из первых встал в ряды добровольных помощников пожилым людям в самом начале эпидемии коронавирусной инфекции, когда многие из них оказались вынуждены сидеть дома.

В благодарственном письме Валерию Семеновичу от Александра Дрозденко есть такие слова - «за постоянную готовность протянуть руку помощи в трудную минуту тем, кто нуждается в поддержке». На самом деле, за этими простыми словами стоит очень многое. Возможно, это одна из самых важных характеристик человеческой личности, которая постоянно раскрывается как в повседневной жизни, так и в самых трудных жизненных обстоятельствах.

Поздравляем Валерия Семеновича Исакова с заслуженной наградой!

Юлия Лысанюк