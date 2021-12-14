Покупаем своё, ленинградское!

14% респондентов твердое знают и 86% слышали о том, что у Ленинградской области есть свои собственные продуктовые бренды. Рейтинг наиболее узнаваемых брендов возглавляет «Молочная культура» (21%), «Синявино» и «Выборжец» – 17% и 16%.

Из опрошенных, 41% респондентов ответили, что, посещая магазин, они целенаправленно берут ленинградскую продукцию. Чаще покупают молоко и молочные продукты (60%), яйца (57%), мясо птицы (45%).

Наиболее распространенная причина покупки среди тех, кто выбирает продукцию под брендом Ленинградской области ― доступная цена (71%), на втором месте ― предпочтения семьи (48%).

«Область ― лидер России по производству молока и птицы, поэтому эту нашу продукцию всегда можно купить в любой торговой сети. Это мяса птицы птицефабрик «Северной» и «Роскар», яйца – того же «Роскара» и «Синявинской», молочная продукция наших производителей. Кстати, кофе «Якобс» и «Жардин», чаи «Гринфилд», «Тесс» – это тоже продукция Ленинградской области. Фермерская продукция хорошо представлена как в сетях и собственных магазинах, так и на площадках интернет-торговли. Кроме того, мы регистрируем ленинградскую «Марку качества», чтобы маркировать нашу продукцию, и создаем Ленинградский торговый дом, который станет основным торговым оператором для продвижения продукции региона», ― прокомментировал заместитель председателя правительства Ленинградской области – председатель комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Олег Малащенко.