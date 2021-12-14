Покупаем своё, ленинградское!

14%
респондентов твердое знают и 86% слышали о том, что у Ленинградской области
есть свои собственные продуктовые бренды. Рейтинг наиболее узнаваемых брендов
возглавляет «Молочная культура» (21%), «Синявино» и «Выборжец» – 17% и 16%.
Из
опрошенных, 41% респондентов ответили, что, посещая магазин, они
целенаправленно берут ленинградскую продукцию. Чаще покупают молоко и молочные
продукты (60%), яйца (57%), мясо птицы (45%).
Наиболее
распространенная причина покупки среди тех, кто выбирает продукцию под брендом
Ленинградской области ― доступная цена (71%), на втором месте ― предпочтения
семьи (48%).
«Область
― лидер России по производству молока и птицы, поэтому эту нашу продукцию
всегда можно купить в любой торговой сети. Это мяса птицы птицефабрик
«Северной» и «Роскар», яйца – того же «Роскара» и «Синявинской», молочная
продукция наших производителей. Кстати, кофе «Якобс» и «Жардин», чаи
«Гринфилд», «Тесс» – это тоже продукция Ленинградской области. Фермерская продукция
хорошо представлена как в сетях и собственных магазинах, так и на площадках
интернет-торговли. Кроме того, мы регистрируем ленинградскую «Марку качества»,
чтобы маркировать нашу продукцию, и создаем Ленинградский торговый дом, который
станет основным торговым оператором для продвижения продукции региона», ―
прокомментировал заместитель председателя правительства Ленинградской области –
председатель комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Олег
Малащенко.