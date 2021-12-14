Скоростной интернет – социальным объектам региона

Среди подключенных
объектов ― 58 домов культуры, досуговых центров и библиотек, более 159
фельдшерско-акушерских пунктов, 142 общеобразовательных учреждений, а также 20
объектов МЧС. Многие из этих организаций получили доступ к сети впервые.
Для подключения объектов
к сети Интернет были проведены волоконно-оптические линии связи, которые
обеспечивают высокую скорость передачи информации ― не менее 10 Мбит/с. В
образовательных учреждениях скорость еще выше: в сельских школах ― не менее 50
Мбит/с, в городских ― не менее 100 Мбит/с.
«К высокоскоростным
линиям связи подключены 149 социальных объектов в 17 районах Ленинградской
области, в том числе Выборгском, Всеволожском, Приозерском, Тосненском,
Тихвинском и других. Врачи фельдшерских пунктов даже в отдаленных поселениях
теперь смогут вести электронные медкарты, органы власти ― оперативно
обмениваться документацией и работать на портале Госуслуг, образовательные
организации и учреждения культуры получат удобный доступ к цифровым
материалам», ― отметил председатель комитета цифрового развития Ленинградской
области Андрей Сытник.
В прошлом году
высокоскоростной фиксированный доступ в сеть Интернет появился в 136
соцобъектах Ленинградской области, в 2019 ― в 111.