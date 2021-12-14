Скоростной интернет – социальным объектам региона

Среди подключенных объектов ― 58 домов культуры, досуговых центров и библиотек, более 159 фельдшерско-акушерских пунктов, 142 общеобразовательных учреждений, а также 20 объектов МЧС. Многие из этих организаций получили доступ к сети впервые.

Для подключения объектов к сети Интернет были проведены волоконно-оптические линии связи, которые обеспечивают высокую скорость передачи информации ― не менее 10 Мбит/с. В образовательных учреждениях скорость еще выше: в сельских школах ― не менее 50 Мбит/с, в городских ― не менее 100 Мбит/с.

«К высокоскоростным линиям связи подключены 149 социальных объектов в 17 районах Ленинградской области, в том числе Выборгском, Всеволожском, Приозерском, Тосненском, Тихвинском и других. Врачи фельдшерских пунктов даже в отдаленных поселениях теперь смогут вести электронные медкарты, органы власти ― оперативно обмениваться документацией и работать на портале Госуслуг, образовательные организации и учреждения культуры получат удобный доступ к цифровым материалам», ― отметил председатель комитета цифрового развития Ленинградской области Андрей Сытник.

В прошлом году высокоскоростной фиксированный доступ в сеть Интернет появился в 136 соцобъектах Ленинградской области, в 2019 ― в 111.