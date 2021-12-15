Светлана Колесниченко из Гатчины внесла свой вклад в копилку медалей ленинградских спортсменов

Как рассказали в комитете
по физической культуре и спорту Ленинградской области, на международных
соревнованиях спортсмены Ленинградской области завоевали 41 медаль ─ из них 17
золотых, 13 серебряных и 11 бронзовых. В том числе, 2 золотые медали XXXII Игр
Олимпиады 2020 в Токио.
С всероссийских
соревнований в этом году региональные чемпионы привезли 274 медали: 82 золотых,
103 серебряных и 89 бронзовых. Остальные 502 медали ленинградцы получили на
межрегиональных соревнованиях.
За достижение высоких
спортивных результатов на всероссийских и международных спортивных соревнований
региональным спортсменам присуждаются премии Правительства Ленинградской
области.
Напомним, что в прошлом
году ленинградские спортсмены завоевали 680 наград.