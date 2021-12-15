Светлана Колесниченко из Гатчины внесла свой вклад в копилку медалей ленинградских спортсменов

Светлана Колесниченко из Гатчины внесла свой вклад в копилку медалей ленинградских спортсменов

С начала года ленинградские спортсмены привезли с международных, всероссийских и межрегиональных соревнований 817 медалей.

Рубрики : Спорт     15 Dec 2021

Как рассказали в комитете по физической культуре и спорту Ленинградской области, на международных соревнованиях спортсмены Ленинградской области завоевали 41 медаль ─ из них 17 золотых, 13 серебряных и 11 бронзовых. В том числе, 2 золотые медали XXXII Игр Олимпиады 2020 в Токио. 

С всероссийских соревнований в этом году региональные чемпионы привезли 274 медали: 82 золотых, 103 серебряных и 89 бронзовых. Остальные 502 медали ленинградцы получили на межрегиональных соревнованиях.

За достижение высоких спортивных результатов на всероссийских и международных спортивных соревнований региональным спортсменам присуждаются премии Правительства Ленинградской области.

Напомним, что в прошлом году ленинградские спортсмены завоевали 680 наград.

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