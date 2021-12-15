ЦУР проанализирует уборку снега в области

По распоряжению губернатора Александра Дрозденко в Ленинградской области создан Снежный штаб, который контролирует уборку снега в регионе — на дорогах и тротуарах, во дворах и парках, на остановках и парковках. В составе — профильные комитеты: по дорожному хозяйству, по ЖКХ, Госжилнадзор и, конечно, ЦУР. Написать свои предложения и вопросы в штаб можно в соцсети ВКонтакте по ссылке https://vk.com/snegshtab47 .

«У жителей всегда должна быть возможность с комфортом добраться до работы, отвести детей в школы и садики, проехать по дорогам. Если у вас есть вопросы и предложения по уборке снега ― обращайтесь в Снежный штаб. Профильные комитеты и муниципальные администрации оперативно наведут порядок. Обращения и реакцию жителей на их исполнение будем учитывать в рейтинге районов по уборке снега», ― отметила руководитель ЦУР Ленинградской области Екатерина Путронен.

Центр управления регионом по поручению губернатора будет регулярно составлять рейтинг районов Ленинградской области по уборке снега. Главный критерий ― исполнение задач по уборке территорий: площадь убранных пространств, количество техники, достаточное число сотрудников. Также важны обращения жителей, направленные в соцсетях и через платформы обратной связи, и скорость реакции ответственных служб на эти обращения. Первый рейтинг будет опубликован в третьей декаде декабря.