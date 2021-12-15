ЦУР проанализирует уборку снега в области

По распоряжению
губернатора Александра Дрозденко в Ленинградской области создан Снежный штаб,
который контролирует уборку снега в регионе — на дорогах и тротуарах, во дворах
и парках, на остановках и парковках. В составе — профильные комитеты: по
дорожному хозяйству, по ЖКХ, Госжилнадзор и, конечно, ЦУР. Написать свои
предложения и вопросы в штаб можно в соцсети ВКонтакте по ссылке
https://vk.com/snegshtab47 .
«У жителей всегда должна
быть возможность с комфортом добраться до работы, отвести детей в школы и
садики, проехать по дорогам. Если у вас есть вопросы и предложения по уборке
снега ― обращайтесь в Снежный штаб. Профильные комитеты и муниципальные администрации
оперативно наведут порядок. Обращения и реакцию жителей на их исполнение будем
учитывать в рейтинге районов по уборке снега», ― отметила руководитель ЦУР
Ленинградской области Екатерина Путронен.
Центр управления регионом
по поручению губернатора будет регулярно составлять рейтинг районов
Ленинградской области по уборке снега. Главный критерий ― исполнение задач по
уборке территорий: площадь убранных пространств, количество техники,
достаточное число сотрудников. Также важны обращения жителей, направленные в
соцсетях и через платформы обратной связи, и скорость реакции ответственных
служб на эти обращения. Первый рейтинг будет опубликован в третьей декаде
декабря.