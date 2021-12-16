«Идти к людям и не бояться критики!»

Перед началом работы конференции зачитали телеграмму от сенатора Российской Федерации, заместителя секретаря Генерального совета партии «Единая Россия» Сергея Перминова. В своем обращении к делегатам он поблагодарил их за вклад в защиту интересов людей и Отечества, за верность призванию и долгу. Сергей Николаевич пожелал всем крепости духа, успехов и благополучия.

По традиции в начале конференции были вручены награды и поощрения.

Путем тайного голосования секретарем Ленинградского областного регионального отделения партии «Единая Россия» был избран Александр Дрозденко. Он отметил, что партийный актив Ленинградской области ждут большие перемены в работе.

- В ближайшее время нам необходимо провести аудит на местах. Нужно проверить эффективность работы членов партии, сторонников, наших активистов. При необходимости незамедлительно проводить ротацию кадров. В 47 регионе должна трудиться единая, сильная, сплоченная общими целями и задачами команда, – отметил Александр Дрозденко.

По его словам, партия должна принимать вызовы и активно работать с препятствиями и проблемами Ленинградской области. Не выжидать, а разбираться и выходить с инициативами. Привлекать к работе экспертов и общественность.

- Необходимо взять под жесткий контроль социальную поддержку граждан. Прошу особое внимание обратить на многодетные семьи и людей с ограниченными возможностями.

Важно продолжить активную работу в сфере здравоохранения. Предлагаю создать партийный проект по автоволонтерству. Помогать врачам нужно на постоянной основе. Также необходимо обеспечить качественную работу ФАПов в сельских поселениях, – сказал Александр Юрьевич.

Новый секретарь Ленинградского областного регионального отделения партии считает, что, начиная с 2022 года, следует переформатировать проект «Городская среда»:

- Инициатива и идеи должны исходить от граждан, а не от администрации, как это зачастую происходит сейчас. Жителям виднее, какой им нужен двор, сквер, парк, арт-объекты и так далее. Мы должны слышать просьбы наших граждан. Чтобы после открытия благоустроенных общественных пространств все были довольны результатами.

Александр Дрозденко подчеркнул, что по каждому направлению нужно создать рабочую группу:

- И, самое важное, нам нужно меняться, нужно идти к людям, не бояться критики, проблем, и тогда у нас с вами всё получится.

В ходе конференции также были избраны члены Регионального политического совета, Президиум Регионального политического совета и члены Региональной контрольной комиссии Ленинградского областного регионального отделения партии «Единая Россия».