«Идти к людям и не бояться критики!»

Перед началом работы конференции
зачитали телеграмму от сенатора Российской Федерации, заместителя секретаря
Генерального совета партии «Единая Россия» Сергея Перминова. В своем обращении
к делегатам он поблагодарил их за вклад в защиту интересов людей и Отечества,
за верность призванию и долгу. Сергей Николаевич пожелал всем крепости духа,
успехов и благополучия.
По традиции в начале
конференции были вручены награды и поощрения.
Путем тайного
голосования секретарем Ленинградского областного регионального отделения партии
«Единая Россия» был избран Александр Дрозденко. Он отметил, что партийный
актив Ленинградской области ждут большие перемены в работе.
- В ближайшее время нам
необходимо провести аудит на местах. Нужно проверить эффективность работы
членов партии, сторонников, наших активистов. При необходимости незамедлительно
проводить ротацию кадров. В 47 регионе должна трудиться единая, сильная, сплоченная
общими целями и задачами команда, – отметил Александр Дрозденко.
По его словам, партия
должна принимать вызовы и активно работать с препятствиями и проблемами
Ленинградской области. Не выжидать, а разбираться и выходить с инициативами.
Привлекать к работе экспертов и общественность.
- Необходимо взять под
жесткий контроль социальную поддержку граждан. Прошу особое внимание обратить
на многодетные семьи и людей с ограниченными возможностями.
Важно продолжить
активную работу в сфере здравоохранения. Предлагаю создать партийный проект по
автоволонтерству. Помогать врачам нужно на постоянной основе. Также необходимо
обеспечить качественную работу ФАПов в сельских поселениях, – сказал Александр
Юрьевич.
Новый секретарь Ленинградского
областного регионального отделения партии считает, что, начиная с 2022 года,
следует переформатировать проект «Городская среда»:
- Инициатива и идеи
должны исходить от граждан, а не от администрации, как это зачастую происходит
сейчас. Жителям виднее, какой им нужен двор, сквер, парк, арт-объекты и так
далее. Мы должны слышать просьбы наших граждан. Чтобы после открытия
благоустроенных общественных пространств все были довольны результатами.
Александр Дрозденко
подчеркнул, что по каждому направлению нужно создать рабочую группу:
- И, самое важное, нам
нужно меняться, нужно идти к людям, не бояться критики, проблем, и тогда у нас
с вами всё получится.
В ходе конференции также
были избраны члены Регионального
политического совета, Президиум Регионального политического совета и члены
Региональной контрольной комиссии Ленинградского областного регионального
отделения партии «Единая Россия».