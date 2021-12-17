Глава Гатчины Виталий Филоненко: «У нас есть средства, желание и возможности реализовать Народную программу «Единой России»

О работе партии в 2021 году рассказал секретарь Гатчинского местного отделения «Единой России» Виталий Филоненко. Он говорил о партийных проектах, которые наиболее активно развиваются в Гатчине, о волонтерской деятельности и Народной программе партии.

- С 2020 года у нас работает волонтерский центр оказания помощи гражданам в период пандемии. За это время мы получили более 5000 заявок и просьб от жителей района. Доставили более 200 бесплатных продуктовых наборов нуждающимся. В 2021 году мы все вместе вырабатывали Народную программу, с которой пошли на выборы. И сейчас наша главная задача – совместно реализовать эту программу. Для этого у нас есть силы, средства, желание и возможности, – отметил Виталий Андреевич.

Программа партии выполнена на 98%

Об итогах избирательной кампании осени 2021 года рассказала заместитель главы администрации Гатчинского района по местному самоуправлению и внутренней политике Ольга Мясникова. По числу проголосовавших за «Единую Россию» Гатчинский район занял восьмое место в области. Лидер среди муниципальных образований района – Новосветское поселение.

О задачах Гатчинского отделения партии в части реализации Народной программы «Единой России» на период с 2021 по 2024 год рассказал исполнительный секретарь Гатчинского местного отделения партии, депутат Законодательного собрания Ленинградской области Александр Русских. Также он напомнил, что партия принимает участие во всех проектах, которые проходят в Гатчинском районе: «Городская среда», «Детский спорт», «Историческая память», «Крепкая семья», «Новая школа».

- Проект «Детский спорт» в Гатчинском районе работает с 2012 года. Главная задача проекта – восстановление школьной спортивной структуры, привлечение детей к занятиям физкультурой и спортом. С 2016 года у нас реализуется проект «Вело-47». На сегодняшний день первые средства на строительство вело-пешеходных дорожек поступили в бюджет трех районов: Выборгского, Всеволожского и Гатчинского. Кроме того, велотрасса Москва – Санкт-Петербург протяженностью 1150 км пройдет по территории Ленинградской области и, в том числе, по Гатчинскому району, – поделился Александр Владимирович.

По словам парламентария, Гатчинское местное отделение «Единой России» подошло к осенним выборам с огромным багажом исполненных обещаний и наказов. Программа партии на 2016-2021 год исполнена в Гатчине на 98%. Оставшиеся 2% – это бассейн, который достраивается на Аэродроме. С Народной программой Гатчинское отделение «Единой России» будет работать следующие пять лет.

Приём! Приём!

Руководитель Региональной общественной приемной партии в Ленинградской области, глава администрации Гатчинского района Людмила Нещадим рассказала об итогах работы приемной за последние пять лет. Так, за период с 2016 по 2021 гг. в Региональную и местные общественные приемные поступило 11782 обращения граждан. Порядка 27% из них были решены положительно, по остальным даны разъяснения и консультации. Основные темы обращений: ЖКХ, соцобеспечение, здравоохранение.

В 2021 году в Региональной приемной прошло 163 личных приема граждан, в ходе которых за помощью обратились 585 человек. Всего за данный период поступило 295 письменных обращений, что в 11 раз больше, чем в 2020 году.

В Региональной и местных общественных приемных проходят тематические недели приемов. В эти дни граждане могут обратиться к сотрудникам областного Пенсионного фонда, областных комитетов по соцзащите, здравоохранению, ЖКХ и других ведомств. Кроме того, в Региональной приемной можно получить бесплатную юридическую консультацию по различным вопросам, в том числе по вопросам ЖКХ, взыскания задолженности по исполнительным листам, земельным спорам, социальным выплатам.

Жители отдаленных населенных пунктов области могут обратиться на прием посредством видеоконференцсвязи, по почте, по электронной почте, по телефону, а также через аккаунты Региональной приемной в социальных сетях.

С декабря 2021 года начинает работать «Мобильная приемная». Сенаторы РФ, депутаты Госдумы, Законодательного собрания и руководители Регионального отделения партии и Региональной общественной приемной будут вести выездные приемы граждан на специально оборудованном автомобиле, в удаленных населенных пунктах региона. Первый такой прием запланирован с участием депутата Госдумы Ольги Амельченковой в Тихвинском районе.

В этом году Региональная приемная присоединилась к акции «Елка желаний», которая уже стала партийным проектом. В приемной установлена елка с новогодними желаниями детей-сирот, исполнять которые будут депутаты.

- Количество обращений, с которыми граждане идут в приемную партии, говорит о том, что люди видят в нас силу и возможность решения конкретных вопросов. Надеюсь, приемная и дальше будет оставаться одной из лучших в области, – заключила Людмила Нещадим.

Ряды партии пополняются

На конференции был избран секретарь Гатчинского местного отделения «Единой России» – Виталий Андреевич Филоненко. Также была избрана местная контрольная комиссия и местный политсовет.

В этот день ряды партии пополнились новыми членами. Депутаты вручили партийные значки и.о. главного врача Гатчинской КМБ Роману Осадчему, заместителю главврача Гатчинской КМБ Антону Шадрину и секретарю первичного отделения № 397 г. Гатчины Игорю Королеву.

Всего Гатчинское местное отделение «Единой России» насчитывает более 1500 членов партии.

Завершилась партийная конференция награждением. Больше десятка делегатов получили благодарственные письма от Ленинградского областного регионального отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия» – за большой вклад в организацию и проведение выборов депутатов в Государственную Думу РФ и Законодательное собрание Ленинградской области.

Екатерина Дзюба